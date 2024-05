Sueldos neuquinos: respuestas de diferentes profesionales

Juani es influencer en Neuquén y recorrió las calles de Parque Central en busca de personas que se animen a contar cuánto cobran por mes y a qué se dedican, además de brindar su opinión en relación a si se llega a fin de mes o no. En este contexto, las respuestas fueron extremadamente variadas y sorprendentes.

"Neuquén, tierra de petróleo, trabajo y oportunidades", empezó a decir Juani en su video, tomando como referencia lo que suele comentarse en relación a la provincia. Y empezó a preguntarle a la gente a qué se dedican, cuántas horas trabajan por día, cuánto cobran y si llegan a fin de mes.

La primera en hablar es una manicurista , quien contó que trabajaba 6 horas al día, gana aproximadamente 150 mil pesos por mes y asegura no llegar a fin de mes.

También habló un vendedor ambulante , que trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 19 horas. Contó que gana 840 mil pesos mensuales y agregó que "se llega a fin de mes". "A duras penas, pero se llega", dijo el joven.

Asimismo, respondió una docente que trabaja 36 horas semanales, dice no llegar a fin de mes y tiene un sueldo aproximado de 900 mil pesos.

En tanto, otra manicurista brindó detalles de sus días laborales. Y, trabajando de lo mismo, contó que lo hace menos horas y gana un poco más. Además, habló una mujer que trabaja en maestranza y una joven que trabaja en eventos .

¿Quién es el influencer que hizo el video?

Conocido como Juani, es oriundo de Loncopué, pero vive actualmente en Neuquén capital. Empezó a generar contenido en el año 2017 en una red social similar a TikTok.

Contó que, en un principio, comenzó a hacer contenido para divertirse con él mismo. No obstante, en el último tiempo, decidió dejar esporádicamente los videos graciosos para salir a las calles de la city neuquina y tocar temas más serios. "Me siento responsable de lo que digo y hago", aseguró a la redacción de Mejor Informado.

"Siempre me gustó la comunicación, pero mi principal idea es hacer reír. Me gusta pensar que alguien está teniendo un día de mierda, y de pronto mira un video mío y se ríe", contó, aunque aclaró que "entiendo que tengo un público y me siento comprometido con preguntar a los vecinos y hablar de temas que me piden, porque me llegan comentarios que piden que siga haciéndolo".

Los videos de Juani llegan en un 70 por ciento a Neuquén y Río Negro, según las estadísticas de Instagram. Pero, además, tiene muchos seguidores en Misiones y Buenos Aires.

En Instagram y TikTok aparece como: @juanigomezoki