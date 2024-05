Remera firmada por Maradona, que vale millones, está en Neuquén

Una remera auténtica de Lecop Sportif (sponsor oficial de Mundial México ´86) que fue firmada por Diego Armando Maradona y que vale una fortuna, está en Neuquén. La misma, además, fue autografiada en esta provincia, años atrás.

El precio de la camiseta llega a ser irracional para muchos y bajo para los fanáticos. Lo cierto es que hay quienes ofrecieron millones de pesos por ella, pero quien la tiene se niega a venderla, por el momento. Por otro lado, su valor no se desprende únicamente del hecho de ser original, sino también por el contexto en el que fue autografiada.

Según contó a la redacción de Mejor Informado quien logró obtener la firma de Maradona, y pidió resguardar su identidad porque en alguna ocasión quisieron robársela, el "mágico" hecho ocurrió en el mes de octubre del año 2008. En esa fecha, se realizaba en la capital neuquina el famoso "Showbol" en el estadio Ruca Che.

Por el evento, Maradona estuvo en Neuquén y, además, se realizó una conferencia de prensa en un lugar con capacidad de 500 personas. El muchacho, en ese entonces, logró ser testigo de las palabras que obtenían los medios de comunicación y pudo conocerlo en persona.

"Yo pude entrar a la conferencia porque me invitó un amigo periodista. La sala estaba llena. Llevé la camiseta sin expectativas porque la seguridad era muchísima y se había aclarado que Maradona no iba a dar autógrafos", contó y agregó: "Cuando terminó la conferencia, empecé a ver que los mismos periodistas sacaban camisetas para que Maradona las firmara. De golpe eran 50 camisetas de todo tipo: la de Newell´s, la del Mundial ´94, algunas de Boca en sus distintas etapas. Yo creía no tenía chances, pero insistí porque sabía, además, que nadie tenía una remera como la que tenía yo esa noche en esa sala".

Según detalló, vio que solamente algunas remeras habían sido firmadas y le avisaron que Maradona no iba a firmar más, y que básicamente se quería retirar del lugar. Se lo veía molesto. Pero, rápidamente, se le ocurrió llegar hasta el personal de seguridad con la intención de contar que la remera que él tenía se trataba de una réplica auténtica del mundial 86´. El desenlace fue inesperado.

"La gente de Seguridad no me escuchó muy bien cuando hablé sobre la remera y les dije que la habían hecho en Francia. Pero entendieron que yo era de Francia. Así que, lo frenaron a Maradona y le dijeron que había un francés quería su autógrafo. Maradona se giró para saber dónde estaba. Fue la última remera que firmó y se fue", dijo el muchacho, emocionado. "Estirala, pibe", fue lo que le dijo Maradona para poder autografiar la camiseta.

El sueño estaba por demás cumplido: ver de cerca al astro del fútbol mundial y llevarse la camiseta firmada. Lo que no sabría el joven es que ése sería el último showbol de Maradona, para semanas más tarde transformarse en el DT de la Selección Argentina. Él siempre supo que tenía en su poder algo que muy pocos tienen, no solo por las particularidades de la casaca sino por el contexto.

Como anecdótico, familiares y amigos en muchas oportunidades lo instaron a ponerle precio y venderla, sin embargo, pasan los años y hasta ahora la respuesta sigue siendo la misma: "no se va a vender porque no podría ponerle un precio", aseguro al tiempo que recordó que una sola vez, irrisoriamente la publicó en un sitio de ventas a "10 millones de dólares" y ¡obtuvo 3 consultas!