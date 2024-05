Intimidades explícitas de Urcera y Nicole Neumann

Quien conoce a José Manuel Urcera sabe que no le cae en gracia hablar de su vida privada. Es más, en los autódromos no duda en cortar cualquier entrevista cuando le preguntan detalles de su relación con Nicole Neumann, con quien se casó a fines del año pasado. Pero con el conocido periodista Joaquín "Pollo" Álvarez, a quien le concedió una nota y sorprendió al afirmar que no tiene relaciones sexuales los fines de semana.

Manu ya fue campeón de Turismo Carretera y pretende repetir este año, aunque el pasado domingo perdió la punta del campeonato pese a haber terminado cuarto en la carrera disputada en Concepción del Uruguay, aunque permanece segundo a 3,5 puntos del líder Julián Santero. Pero ganó mayor trascendencia mediática a partir de su romance con Nicole y durante la entrevista blanqueó que la relación comenzó en junio de 2021, coincidente con la primera nota que publicó Mejor Informado al encontrar fotos de ambos navegando por Mari Menuco, el 4 de junio de ese año.

La nota con el Pollo Álvarez, fue grabada hace algunas semanas, luego de la carrera en Termas de Río Hondo, donde Urcera corrió en Turismo Nacional y TC, y el rionegrino se mostró mucho más simpático y relajado que de costumbre. Hasta se animó a develar algunos secretos de su vida en pareja. Recordó cómo comenzó la relación a través de mensajes de WhatsApp y que la pedicura de Nicole y de la mujer de uno de sus amigos (Carolina Oltra esposa del piloto Emanuel Moriatis), ofició de nexo entre ambos.

El primer encuentro personalmente fue en un restaurante en Nordelta y fue él quien decidió ubicarse en una mesa en el lugar más alejado de la puerta. Después la relación se enfrió porque él tuvo Covid y ella sólo escribió una sola vez. "Pensé que me iba a venir a visitar" pero ella le escribió que se cuide y "hacete un té". "Medio que ahí me enojé", pero luego "volvimos a hablar" y "se empezó a dar".

En cuanto a la fama, no le molesta que lo reconozcan como el marido de Nicole y que si estuvieran en un autódromo, él es más conocido que la modelo. "Las carreras son un nicho de muchos fanáticos, pero lo otro (por el periodísmo de espectaculos) llega mucho más", explicó Manu sobre su relación con la fama.

Junto con Nicole, espera su primer hijo, que se llamará Cruz y tiene fecha de nacimiento para fines de junio. Sobre su paternidad, contó que "más o menos me imagino" como será "y lo que no sepa pongo en YouTube y algo me va a salir". Pero su mayor preocupación pasa por los horarios de sueño: "Le pedí que empezara a dormir desde las 22 hasta a las 6", como para crearle un hábito desde ahora.

Luego, durante un juego, Urcera se sinceró al decir que había tenido relaciones sexuales hace solo algunas horas. "¿Hace cuantos días que no tenés sexo?", preguntó el Pollo y Manu respondió: "cero". Ante la sorpresa del entrevistador, explicó que habia tenido intimidad con su esposa hace unas horas antes. Lejos de quedarse callado, el periodista repreguntó: "pero si están embarazados ustedes...", el piloto nacido en San Antonio Oeste aseguró con tranquilidad que "se puede".

También Urcera contó que durante los fines de semana no tiene actividad sexual con su esposa, porque "me voy a las carreras" y luego cuando vuelve, "llegás cansado", afirmó. Pero también dejó entrever que antes de irse a correr a algún autódromo, mantienen relaciones sexuales con la blonda modelo, madre de tres hijas con su pareja anterior, el ex futbolista de Vélez, Fabián Cubero.