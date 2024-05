El polémico cambio en X Twitter que celebra Javier Milei

La red social X (ex Twitter) de Elon Musk analiza realizar cambios de relevancia a la hora de poder mostrar con qué publicaciones interactúan los usuarios. Dicha modificación le caería como anillo al dedo al presidente de la Nación Javier Milei, cuya actividad en su cuenta personal es seguida de cerca por sus seguidores pero más por sus opositores.

Con la aparición de Blue, servicio que permite convertir en "verificada" tu cuenta con el tilde azul y sumar módicos ingresos por la repercusión de cada publicación, comenzó una buena parte de los grandes cambios estructurales que sufrió la ex aplicación del pajarito. Sin embargo, aseguran que el siguiente cambio es de relevancia y está vinculado a los Likes o Me Gusta.

El presidente de la Nación acumula 476 mil Me Gusta a publicaciones, unos 80 mil desde que asumió.

El Director de Ingeniería de X, Haofei Wang confirmó que están "haciendo que los Me Gusta sean privados", hecho que impedirá que los usuarios puedan ver los likes de otras cuentas. En esa línea, Wang argumentó que "los Me Gusta públicos incentivan comportamientos erróneos" y lo ejemplificó diciendo que "muchas personas se sienten disuadidas de dar un like a contenidos que podrían ser atrevidos por miedo a las represalias de trolls o para proteger su imagen pública”.

Todo lo contrario parecía pasarle al presidente Milei, cuyos Me Gustas fueron objeto de análisis de propios, extraños y principalmente opositores, a quienes parecía provocar con los polémicos contenidos que "avalaba" con su like: desde tuits que celebraban la represión y despidos, a adelantar cambios en su gabinete a través de cuentas afines, dardos a otros políticos, mujeres con poca ropa y muchísimos elogios hacia sí mismo, que generalmente comparte en su perfil.

En febrero, incluso un usuario había creado una página para contar los Me Gusta diarios del presidente, a su vez intentando exhibir la idea de que pasaba más tiempo en las redes (o la calle online, como dicen sus adláteres) que en sus funciones. Aún no se confirmó la fecha para que estos cambios se implementen, pero el jueguito de indignarse viendo qué megusteó el presidente va llegando a su fin.