Después de unos retoques, repusieron la estatua de Mirtha Legrand

Villa Cañás está de cumpleaños y los oriundos de dicho pueblo reinauguraron una estatua de Mirtha Legrand en el marco de un enorme festejo por los 121 años de la localidad. La estatua fue hecha por Melero, un artista natal, pero la emoción no duró mucho debido a que la Chiqui confesó que no le gustó el busto que se realizó en su honor.

“No me gustó, yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañás y de los cañaseños porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo, me veo rarísima", disparó en su momento Mirtha Legrand en "Polémica en el Bar".

Tal es así que, ante esto, la Municipalidad la quitó para corregirla y, ahora, tras un año, la estatua se reinstaló.

En el mismo lugar donde fue retirada hace un año, se colocó la nueva creación debajo de una glorieta. "Tomamos la decisión de volver a ponerla en el marco de un nuevo aniversario de la ciudad", dijo Norberto Gizzi, el intendente de la ciudad.

Luego, agregó: "La pedía la gente. No solo los habitantes de Cañás querían que la estatua volviera a colocarse; también los visitantes, muchos de los cuales vinieron especialmente en el último año y se encontraron con que ya no estaba".

Aún así, el intendente confesó que Mirtha Legrand todavía no sabe de la reinstalación, pero aseguró: "Si no le gusta, entraremos otra vez en la polémica nacional". No obstante, pese a una posible disconformidad de la Diva, manifestó: "El escultor (Daniel Melero) la mejoró mucho". En cuanto a Mirtha, por el momento, no habló al respecto, pero se espera que lo haga en los próximos días.