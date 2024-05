Los celulares que se quedan sin WhatsApp desde el sábado

Algunos dispositivos de diferentes marcas no podrán seguir utilizando WhatsApp desde el sábado 1 de junio, ya que una actualización excluirá celulares con algunas características. Esto no es la primera vez que sucede. Pero, en esta ocasión, son 36 los modelos que ya no tendrán acceso a la app.

En este contexto, se informó de manera oficial que "los celulares que tienen Android 4.1 o inferior ya no contarán con WhatsApp". En ese aspecto, todos los que tengan Android 5 podrán seguir usando la app con normalidad.

Asimismo, se explicó que por la medida "tampoco se podrá recibir llamadas, videollamadas, chatear o recuperar stickers". Y, en la mayoría de los casos, quienes tengan los modelos que quedan afuera de la aplicación; probablemente reciban una notificación en el dispositivo.

Listado de celulares que se quedarán sin WhatsApp

Samsung

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2.

LG

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

iPhone

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Otras marcas

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum