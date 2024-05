La argentina que logró comprar su propia casa... En Suecia

Flavia es oriunda de Mendoza y actualmente se encuentra vivienda en Suecia, junto a su pareja. Recientemente, realizó una publicación en su cuenta de X para contar lo feliz que se siente por haber conseguido comprar su propia casa en ese lejano país.

En sus cuentas, mayormente realiza publicaciones desde la perspectiva de "una argentina en suecia". De hecho, su tik tok es @argentinaensuecia. De esta manera, busca alentar a las personas a que persigan sus sueños, tal como ella lo ha hecho en los últimos años.

Según contó, su pareja también es de otro país. "Esta es la emoción de dos inmigrantes que se enamoraron y persiguieron un sueño hasta el cansancio", dice junto a las fotos de su nueva casa en Suecia, y agrega: "Hoy firmamos el contrato de compra de nuestra propia casa. No tengo palabras. Esta emoción no se puede explicar, no puedo parar de llorar. Gracias".

Flavia trabaja como diseñadora industrial. Y, si bien vive de eso, las anécdotas y publicaciones que realiza dan a entender que realmente se ha esforzado para conseguir lo que actualmente tiene, eligiendo un país que definitivamente tiene mayores posibilidades que Argentina.

Esta es la cara de emoción de 2 inmigrantes que se enamoraron y persiguieron un sueño hasta el cansancio. Hoy firmamos el contrato de compra de nuestra PROPIA CASA EN SUECIA uD83DuDC96! No tengo palabras, esta emoción no se puede explicar, no puedo parar de llorar uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDECuD83CuDDF7uD83CuDFE1uD83CuDDF8uD83CuDDEA GRACIASS ?? pic.twitter.com/oJa3QABLC8 — Flavia (@FlaCebs) May 6, 2024

La internauta también comparte momentos únicos que vive en Sueca, por ejemplo, la aurora boreal observó frente a su casa (alquilada en ese momento):

Gente estoy fallecida ! Esto esta pasando afuera de mi casaaaaa uD83DuDE2DuD83DuDE2DuD83DuDE2D GRACIASSSS GRACIASSSSSS pic.twitter.com/o8cEQmb6V3 — Flavia (@FlaCebs) February 27, 2023

También destaca formas de vida y educación de aquel país, asegurando: "Aguante Suecia, carajo".