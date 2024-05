Se conoció la verdadera cara de la acosadora de Bebé Reno

Las repercusiones de la miniserie Bebé Reno, estrenada recientemente en Netflix y basada en una historia real de acoso, no deja de generar todo tipo de polémicas y repercusiones. Tal es así que su creador, Richard Gadd, quien también es el protagonista de la historia y el guionista de la tira; pidió a la sociedad mantener límites para hacer honor al verdadero mensaje que intentó transmitir con la producción. No obstante, algo nuevo sucedió en las últimas horas: se conoció la verdadera cara de la acosadora en cuestión, quien terminó teniendo nuevos problemas con la justicia.

Si bien Gadd inventó una identidad para la acosadora que irrumpió en su vida, no pasó mucho tiempo para que la verdadera persona tuviera un lugar en los medios de todo el mundo. En este contexto, diferentes periódicos y canales de televisión -principalmente británicos- comenzaron una búsqueda para encontrar a la verdadera Martha.

Finalmente, la identidad de la escocesa que acosó al humorista, salió a la luz. Fue a raíz de un trabajo realizado por Neil Sears, el periodista que la entrevistó para Daily Mail. Pero, este hecho en particular, hizo que la Martha en la vida real comenzara a llenar de mensajes al periodista. Por eso, el hombre le inició acciones legales y ella nuevamente está involucrada en una situación más que polémica.

Según los portales de los medios The Sun, The Mirror, y Aberdeen, se trata de una mujer de nacionalidad escocesa de 58 años y que se desempeña como abogada. Esos medios difundieron el nombre de la mujer, algo que otros medios deciden no hacer. No obstante, a estas alturas, la identidad real recorre el mundo.

Por otra parte, lo que más sorprende a quienes vieron Bebé Reno, es el tremendo parecido del personaje que interpreta Jessica Gunning con la mujer denunciada por acoso.

La imagen del rostro de la mujer se viralizó por la nota que realizó Sears, en la cual la hostigadora contó en primera persona su versión de los hechos. En esta se pudo observar a una mujer de mediana edad, con el pelo por los hombros. También se habló de su mueca particular.