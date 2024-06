De no tener dinero para la entrada a cantar con Ke Personajes

Muchas veces se habla de las vueltas de la vida y de cómo se cumplen los sueños sin haberlo premeditado. Es un poco lo que le pasó a Facundo López, un cantante de cumbia de Neuquén a punto de dejar todo pero encontró su nueva motivación en el recital de Ke Personajes el sábado 8 de junio en el Estadio Ruca Che.

Por esos azares de la vida, se enteró de la presencia del grupo de cumbia, K Personajes, en Neuquén, aunque sin dinero para comprar la entrada, decidió escribir a FM Las Palmas con el mensaje: “Mi sueño es cantar con Emanuel Noir”.

El mensaje tuvo impacto en la audiencia y las repercusiones se hicieron llegar, recibiendo un mensaje donde le avisaban que había ganado un premio. Al llegar a la radio, en el edificio de Prima Multimedios, se dio cuenta de que era el ticket para ingresar al recital de su banda favorita.

Facundo junto a Huguex Cabrera en el programa Mejor de Tarde

"Agradezco a Cele, conductora del programa en FM Las Palmas, ella también me ayudó para conseguir todo esto", agradeció el joven cantante, y recordó: “Me dio tanta alegría, me puse a gritar y a llorar, mi novia me acompañó a retirar el premio y fue todo felicidad”.

En el programa televisivo, Mejor de Tarde que conduce Huguex Cabrera, contó su historia y volvió a conmover a todos por su sacrificio, su pasión por la música, con los deseos de superación que lo motivan a seguir.

“Había tenido un año complicado y por los costos, se me complicó la vida y dejé de hacer música. Guardé los instrumentos, los equipos de sonido y pensaba dejar toda esa vida para más adelante”, manifestó Facundo.

La sorpresa no se terminaría ahí, dado que ya en el recital, donde llegó con una pancarta armada por su sobrina donde le decía su intención de cantar con el grupo, fue llamado por el cantante Emanuel Noir, para que suba al escenario e interpretar un tema a dúo.

Arriba del escenario, Facundo no falló y la interpretación a dúo con la banda fue un éxito y recibió el reconocimiento de los espectadores que lo ovacionaron.

“Me encantaría que me encuentre un productor que me apoye con este sueño que tengo, es tan grande. Me dijo Emanuel que tengo un carisma especial”, contó el joven artista local que busca cumplir su sueño.

El cantante aseguró que ahora tiene nuevas fuerzas para retomar el camino de la música y trabajar arduamente para ir detrás de un sueño que parecía relegado pero que volvió a renacer.