Un argentino que diseña posters fue convocado por los Stones

"Básicamente me encontraron online y me mandaron un mail", contó George Manta, el marplatense que ahora realiza los diseños para los posters de la visita de los Rolling Stones a la ciudad de Atlanta, en el marco de la gira de la banda, llamada Hackney Diamonds Tour.

Manta es especialista en la creación de gig posters en serigrafía, donde retrata a músicos y personalidades que admira. Creció en Mar del Plata y aseguró, en una entrevista con la revista The Rolling Stones, que siempre le gustó la música, sintiéndose hipnotizado de pequeño por los diseños de los posters ochentosos. Agregó que soñaba de niño con ser creador de esas ilustraciones.

El joven apostó a su faceta autodidacta y creyó en la autoeducación. Y, en 2007, fundó su propio estudio de diseño, donde desarrolla una amplia gama de actividades que incluyen diseño, ilustraciones, serigrafías, fotografía, música dibujo y tatuajes de sus propios diseños.

"Me sorprendió, no tenía contacto con nadie de ellos. Siempre me preguntan en entrevistas a qué bandas me gustaría hacerles un póster y nunca nombré a los Rolling Stones porque me parecía imposible. Hay tanta gente en todo el planeta que hace lo que hago yo, que ni se me cruzaba por la cabeza que me convocaran", dijo.