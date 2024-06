Piñas, gritos y amenazas en Gran Hermano tras la eliminación de Furia

El pasado martes, la gala de eliminación de Gran Hermano vivió uno de sus momentos más polémicos y caóticos de la temporada. Juliana "Furia" Scaglione, una de las participantes más controversiales del reality, fue eliminada tras perder la votación frente a Martín Ku, recibiendo más del 60% de los votos en contra. Sin embargo, el verdadero escándalo se produjo fuera del estudio de Telefe, donde se graban los debates del programa.

Después de la anunciada eliminación por parte del conductor Santiago del Moro, "Furia" Scaglione se despidió únicamente de Emmanuel, ignorando al resto de sus compañeros con una declaración desafiante: "No quiero que me canten nada, esta casa es mía, no se olviden". Con estas palabras, dejó la casa de Gran Hermano entre insultos, marcando el inicio de una noche turbulenta.

A la salida del estudio, el ambiente se tornó violento cuando los fanáticos de "Furia" expresaron su descontento de manera agresiva. Federico “Manzana” Farías, uno de los exparticipantes, fue uno de los primeros en denunciar los destrozos. "Estoy en shock, me rompieron el auto", escribió en su cuenta de X en la madrugada del miércoles.

Catalina Gorostidi, otra exparticipante del reality, también fue víctima de la furia desatada por los seguidores de Juliana. "Agresión a la salida de Telefe. Choqué mi camioneta", escribió en X, viralizándose rápidamente su denuncia. Un video grabado en la puerta del canal muestra la difícil situación que enfrentó Gorostidi, rodeada por fanáticos que lanzaban gritos e insultos.

Pese a la agresión, Gorostidi tranquilizó a sus seguidores aclarando que se encontraba bien. Sin embargo, no ocultó su indignación: "Qué asco que ningún compañero (sacando 2/3 boludos) te reciba con amor, como pasó con todos. Juliana SOS la gran perdedora de Gran Hermano", expresó en un tuit adicional.

Zoe Bogach, también exparticipante, compartió imágenes en sus redes sociales mostrando cómo algunos fanáticos lanzaban objetos contundentes contra los exconcursantes que intentaban salir del estudio. "Escapándonos de los furiosos", escribió en sus publicaciones, aunque posteriormente decidió borrar los videos.