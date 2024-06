"Intensamente 2" desde la mirada de un psicólogo

Intensamente 2 (Inside Out 2) continúa arrasando en la taquilla. Se trata de una película que es mucho más que eso. De hecho, es una invitación a niños y adultos, a conectarse con las emociones y naturalizar los procedimientos que requiere la gestión de las mismas. En otras palabras, es un film que invita a tener un estilo de vida más consciente y sano con nosotros mismos.

En comunicación con 24/7 Canal de Noticias, el psicólogo Federico Fusham, aseguró que la segunda parte de Intensamente es realmente interesante, teniendo en cuenta que en la primera era "Alegría" la que predominaba. "La protagonista tenía que transitar un duelo y al no poder conectar con el resto de las emociones empezaron a generarse los problemas", indicó.

Aplicando los mensajes que transmite la película a la vida real, Fusham destacó la producción. En rasgos generales, a lo largo de nuestra vida, "no nos enseñan a gestionar las emociones", por eso, "muchos adultos también se sienten tocados" con el film.

"Las emociones son respuestas de estímulos. Nosotros, a un estímulo que no tiene carga le damos una respuesta emocional que nos da información. Si nosotros negamos esas emociones, nos negamos a nosotros mismos en cierto punto", explicó y advirtió que "la no expresión de las emociones se termina canalizando a través del cuerpo". Asimismo, remarcó: "Las emociones no se controlan, se gestionan".