El listado de bandas internacionales que vienen a Argentina

En lo que queda de este 2024, diferentes bandas internacionales tienen fecha para visitar la Argentina. En su mayoría, estarán realizando shows en Buenos Aires y todavía hay entradas disponibles. Otras bandas como Keane y Iron Maiden, ya las agotaron.

Cultura Profética

Específicamente para el mes de junio, falta muy poco para que el baterista fundador de Cultura Profética regrese a Buenos Aires. El 12 de junio es la cita para reencontrarse con su público en un ambiente íntimo que contará, además, con un tributo especial a Bob Marley. El espectáculo será en Balcarce 460, CABA.

María Creuza

Quien también viene a Buenos Aires es María Creuza, la increíble voz de Bossa Nova. Se presentará el 13 de junio en Av. San Martín 6656, CABA. La artista brasileña interpretará una selección de sus canciones más queridas, incluyendo tanto sus propias composiciones como clásicos del género.

Quiet Colors

Por su parte el dúo formado por la cantante y pianista polaca Joanna Kucharczyk y el percusionista argentino Marcelo Woloski (Snarky Puppy) debutará en Buenos Aires el jueves 20 de junio, en Uriarte 1658, CABA.

Bane

Inaugurando el listado de shows internacionales para el mes de agosto, llega Bane, una de las bandas hardcore más representativas de la década del 90. Regresa a Argentina en el marco de su gira “Latin American Tour 2024”y repasará todos sus clásicos. La cita es el domingo 11 de agosto en Guardia Vieja 3360, CABA.

Cuarteto de Nos

Cuarteto de Nos estará presentándose en el Movistar Arena. La banda uruguaya regresa a Buenos Aires el 31 de agosto, ocasión que ya no cuenta con entradas disponibles y razón por la cual también se presentarán el 1 de septiembre para quienes quedaron afuera de la primera fecha confirmada.

The Drums

En el mes de septiembre llega The Drums, con el neoyorquino Jonny Pierce, quien presentará su último álbum, Jonny (2023). Será el 6 de septiembre en Av. Corrientes 6271, CABA. La entradas están disponibles desde, ayer, 6 de junio.

Zucchero

Adelmo Fornaciari, más conocido por su nombre artístico Zucchero o Zucchero Fornaciari, es un cantante y músico italiano; y traerá su rock blues a Buenos Aires. También lo hará en septiembre, precisamente el domingo 8, en el teatro Gran Rex.

DIIV

La banda neoyorquina conformada por Andrew Bailey, Benjamin D Newman, Colin Edward Caulfield y Zachary Cole Smith vuelve al país para presentar su nuevo álbum Frog in Boiling Water. La cita es para el jueves 12 de septiembre en Av. Corrientes 6271, CABA.

Joss Stone

La exponente del soul, Joss Stone, también confirmó su regreso a la Argentina en el marco de su nueva gira “Ellipsis”. ¿Cuándo vendrá? El martes 17 de septiembre, en el Movistar Arena.

Residente

Residente se embarca en nueva gira mundial que tendrá escala en Buenos Aires. El rapero anunció el tour “Las Letras Ya No Importan”, el nombre que lleva su segundo álbum. Vendrá al país el viernes 27 de septiembre, también al Movistar Arena.

Ara Malikian

El virtuoso violinista de origen libanés y ascendencia armenia vuelve a la Argentina con su espectáculo “Intruso”. Será el viernes 27 de septiembre al teatro Gran Rex.

Caloncho

El cantante y compositor mexicano regresa a Buenos Aires, el sábado 28 de septiembre a Niceto Club (Niceto Vega 5510, CABA).

Julieta Venegas

Julieta Venegas será la encargada de inaugurar el mes de octubre en Argentina con su show. Luego de reunir a casi 90.000 personas en un concierto histórico en el Zócalo de Ciudad de México, la cantante regresa al Gran Rex para presentar su nuevo show. Será el viernes 4 de ese mes, en teatro Gran Rex.

Living Colour

El grupo integrado por Corey Glover en voz, Vernon Reid en guitarra, Will Calhoun en batería y Doug Wimbish en bajo, se reencuentra con el público porteño. ¿Cuándo? Jueves 17 de octubre. ¿Dónde? En el Teatro de Flores (Av. Rivadavia 7806, CABA).

Michale Graves

Dos años después de su última gira por Sudamérica, el músico estadounidense vuelve con The American Monster Band a Buenos Aires. Lo hará el jueves 17 de octubre en Sarmiento 1672, CABA.

Sleaford Mods

El dúo británico visitará Argentina por primera vez como parte de la gira de presentación de su disco UK GRIM (2023). Será el jueves 31 de octubre en Niceto Club (Niceto Vega 5510, CABA).

Aurora

La cantante noruega de pop alternativo vuelve a la Argentina para presentar su cuarto álbum de estudio, What Happened To The Heart?

Cuándo: Miércoles 13 de noviembre

Dónde: Movistar Arena (Humboldt 450, CABA)

Keane

Los británicos vuelven al país para interpretar Hopes and Fears (2004), su obra clásica, a 20 años de su lanzamiento. Estarán en territorio argentino el jueves 14 de noviembre, pero las entradas se encuentran agotadas.

Toto

La esperada llegada de Toto será el 22 de noviembre, pero las entradas también se encuentran agotadas.

Iron Maiden

La legendaria banda británica de heavy metal Iron Maiden tiene fecha confirmada en un estadio de Buenos Aires. La fecha no tiene entradas disponibles.

Descendents y Circle Jerks

Dos potencias absolutas del hardcore punk californiano se juntan en una noche que promete ser inolvidable para los amantes del género. Será el miércoles 11 de diciembre en Av. Rivadavia 7806, CABA.

Dream Theater

La banda de música progresiva volverá a presentarse en el país, esta vez en el Movistar Arena de Buenos Aires. Será el jueves 19 de diciembre, en el Movistar Arena (Humboldt 450, CABA). Es el primer show en el país con el regreso de su virtuosísimo baterista, Mike Portnoy.