Manuel Adorni y su insólita publicación de Counter Strike

Horas atrás, el vocero presidencial, Manuel Adorni; subió una publicación relacionada al Counter Strike. No es la primera vez que lo hace. Pero, en esta ocasión, llama la atención cómo utilizó el concepto del videojuego a modo de chicana.

Meses atrás, se conoció el lado gamer de Manuel Adorni. Principalmente, su agrado por Counter Strike, popular desde 1999 y que se traduce en una serie de videojuegos multijugador de disparos en primera persona, basado en dos grupos: los terroristas y antiterroristas. "Sale un Counter Strike 1.6", o "Gran noche para jugar un Counter" , son algunos de los mensajes que pueden verse en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

Pero, en esta ocasión, la foto que subió a su cuenta tiene dos caras editadas en la tradicional imagen de Counter: uno de los personajes tiene su rostro (Adorni), y el otro, el rostro de Fabián Waldman; el periodista que suele "cruzarse" con él en las habituales conferencias de prensa.

Manuel Adorni y Fabián Waldman

Los cruces entre el vocero presidencial y el periodista fueron polémicos el 26 de febrero, cuando en la ronda de preguntas después de la habitual conferencia de prensa, Waldman (FM La Patriada) preguntó sobre un like que el presidente, Javier Milei, habría realizado desde su cuenta personal.

Se trató de un contenido que decía: "En La Nación + se están co#&@ al gobernador de Chubut Torres". Según Waldman, en ese entonces, Milei le habría dado like. "¿En qué contribuye [en like del tuit] a la libertad de los argentinos?", le preguntó el periodista a Adorni.

La repuesta del vocero fue alegar desconocimiento, afirmando que no lo había visto, y agregó "No entiendo bien cuál es tu preocupación". El periodista, visiblemente ofuscado, reitera la pregunta: "¿En qué contribuye un tuit de este grado de violencia, likeado por el Presidente?".

La respuesta fue "me cuesta opinar sobre cosas que no vi", y ante este comentario, Fabián argumenta que toma un segundo verlo, y levantándose de su asiento se dirige hacia Adorni con el celular en la mano a la altura de su cara. La respuesta del vocero fue tajante, "no necesito ni que te acerques, ni verlo, no lo voy a ver".

¿Por qué Adorni se refirió a Waldman, recientemente?

El presidente, Javier Milei, mantuvo el martes por la mañana un breve encuentro con periodistas en el salón de conferencias de casa Rosada, previo a la habitual presentación del vocero Manuel Adorni.

Si bien brindó algunas definiciones importantes sobre temas de agenda, tuvo un particular momento que se viralizó en redes sociales. Fue cuando saludó al periodista y le dijo: “Buenos días señor domado”. “Te hicimos famoso, eh?”, reiteró. “No fue por mi culpa señor Presidente”, le respondió Fabián.

Usan el nombre de Manuel Adorni para jugar a Counter Strike

El reciente posteo del vocero presidencial generó todo tipo de comentarios. En su mayoría, se trata de memes. Otros, muestran en imágenes cómo otros gamers utilizan el nombre de Manuel Adorni o incluso el de Fabián Waldman, para jugar en línea.