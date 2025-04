Una oportunidad única para conocer Villa El Chocón desde el agua

Para los amantes del turismo activo y de la naturaleza llega la oportunidad de aprender este deporte que está ganando simpatizantes en estos últimos tiempos. El stand up paddle (SUP) es un deporte acuático que consiste en remar de pie sobre una tabla flotante. También se lo conoce como surf de remo o pádel surf y es la primera vez que se realizará un taller de este estilo en Villa El Chocón.

El evento se desarrollará en el Camping Municipal de Villa El Chocón en donde se impartirá la teoría, y el sector de la Boca del Sapo en donde se realizará la práctica. El taller tendrá una duración total de seis horas, con una combinación de instrucción teórica, práctica en seco y navegación guiada en el embalse Ezequiel Ramos Mexía.

El taller estará orientado a turistas, residentes y empleados municipales, con una estructura de tarifas diferenciada: los turistas abonarán tarifa plena (50.000 pesos), y los residentes contarán con un descuento especial (25.000 pesos). Las inscripciones están abiertas y los cupos son limitados.

Quimey SUP Neuquén cuenta con los primeros carnets de guías de SUP del país.

El facilitador del taller de Stand Up Paddle en El Chocón será el equipo de Quimey SUP Neuquén a cargo de Gabriel Rivera, prestador de actividades habilitado por el ministerio de Turismo quien adelantó a Mejor Informado que se trata de un taller para un nivel inicial, sin necesidad de contar con experiencia previa, donde se aprenderá lo básico acerca del deporte pero además se apunta a una práctica responsable en la que se enseñará el uso de elementos de seguridad, interpretación de condiciones meteorológicas a través de aplicaciones, lectura de los ambientes, uso del chaleco DAF (dispositivo de ayuda a la flotación) y leash (dispositivo mediante el cual estás vinculado a la tabla).Gabriel contó además, que ahora en otoño, si bien las temperaturas son más frescas, existe indumentaria para poder seguir realizando deportes acuáticos en ríos y lagos de la zona.

Sobre Quimey SUP Neuquén

Es la primera empresa de Neuquén que ofrece SUP a nivel turístico. Son guías de kayak, rafting y Stand Up Paddle. Han marcado un predecente a nivel nacional porque es el primer emprendimiento de Argentina que ofrece como una prestación turística al SUP. Además, cuentan con los primeros carnets de guías de SUP del país otorgados por Prefectura Naval Argentina. Son la única prestadora de servicios de la zona y cuanta con personal calificado en seguridad y rescate en ríos, cursos WFR, WFA (de socorrismo en ambientes naturales), cursos de gestión de riesgo y seguridad y de seguridad en ríos de montaña, y SUP Rescue.