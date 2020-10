Asaltaron a una abuela y la amenazaron con contagiarle Coronavirus

En la localidad bonaerense de Ramos Mejía se dio un nuevo caso de inseguridad de esos que indignan (aunque parezca dificil) aún más de la cuenta. El pasado viernes, dos delincuentes le tocaron el timbre a Elena de 92 años, se hicieron pasar por trabajadores de Edenor, ingresaron a su domicilio, la maniataron, la amenazaron con contagiarle Coronavirus, y se llevaron el dinero de su jubilación.

“Estaba tomando mate sola, me doy vuelta y veo a un hombre. Le pregunto qué pasa, quién sos vos, me responde: ‘Yo soy un chorro’ y me dijo que me quede quieta”, contó la señora.