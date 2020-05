Bajo el mismo techo: vivir en medio de la violencia y no poder volver a casa

La violencia no entiende de aislamiento y quien la ejerce no entra en cuarentena. Lejos de disminuir, la violencia de género aumenta. La otra pandemia que no lleva dos meses, sino siglos. Las historias no dejan de sorprender y preocupar.

Una joven barilochense vivió un sábado por la madrugada de terror en un departamento en el bajo neuquino. Alcohol, discusión y piñas recibidas por parte de su pareja. Pasadas las 4 de la mañana, los gritos y llantos se escuchaban en un primer momento en un quinto de un edificio de nueve pisos. Luego, se fueron despertando alarmados gran parte del vecindario.

Las sirenas de los patrulleros se escucharon pasadas las 5 de la madrugada, junto a la voz de un oficial por un altavoz que le pedía a la víctima que salga del hall del edificio, sus llantos retumbaban en la ruta 22, a pocos metros del lugar. En total llegaron tres móviles policiales.

"¿Estás bien?¿Estás golpeada?", le dice un oficial a la joven de 20 años, sentada en cuclillas, sin parar de llorar; "solo quiero volver a casa", logró decir la víctima a los siete efectivos policiales que la rodeaban.

Ella es de Bariloche y llegó a la capital neuquina antes del aislamiento preventivo social y obligatorio que rige el pasado 20 de marzo. No pudo regresar a su ciudad natal y se quedó en la casa de su pareja de nacionalidad venezolana. Las discusiones aumentaron día tras día, hasta este fin de semana que el nivel de violencia llegó a los golpes y desesperación.

Luego de atacarla, el hombre, alcoholizado, se fue en su vehículo con rumbo desconocido. La joven que fue agredida, se dirigió junto al personal policial a la comisaría donde radicó la correspondiente denuncia. Pasadas las 7 de la mañana el victimario volvió, como si nada.

Mientras tanto, la víctima espera poder regresar a Bariloche, para quedarse en casa y estar a salvo, no del coronavirus, sino de la persona que dice quererla.