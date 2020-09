Intento de femicidio: le disparó, creyó matarla y se suicidó

La pareja vivía hace un tiempo en el barrio Belgrano, cercano al Paseo de la Costa, en una vivienda de calle Quebrachal 1200, casi Chocón. Las primeras averiguaciones dan cuenta de una fuerte discusión, en la tarde del martes. La fiscal Sandra Ruixo busca precisiones, por ejemplo, confirmar la versión que ella estaba retenida en la casa por la fuerza o si había denuncias de violencia de género. Lo cierto es que él le disparó por lo menos tres veces, pero impactó en dos ocasiones. Ella se desangró, él la creyó muerta y se pegó un tiro. Como pudo, esta mujer de 43 años, salió a la calle a pedir ayuda. Un vecino policía, quien escuchó las detonaciones, estaba de franco pero se calzó el chaleco, salió a la vereda y llamó a la comisaría Segunda para pedir auxilio.

Cuando llegó la Policía se encontró con la mujer bañada en un charco de sangre, sentada en el cordón de la vereda de su casa. Se la llevó de urgencia la ambulancia, con un impacto a la altura del pómulo y otro en el brazo, al hospital regional Castro Rendón. Casualmente, allí trabajaba como chofer Pedro Negri, de 45 años, hasta hace pocos meses, operador del SIEN (Sistema de Emergencias Médicas de Neuquén), quien fue encontrado muerto, con el arma que utilizó para disparar a su mujer, a pocos metros de donde se desplomó.

Al cierre de esta edición, la mujer estaba internada con pronóstico reservado. La fiscal y personal policial trabajó en el lugar, valló los alrededores de la casa y comenzó una serie de entrevistas, entre vecinos y familiares, particularmente, las hijas del hombre muerto. Con una de las hijas estuvo horas antes de que se registrara la tragedia.

Por ahora, se investiga el caso como tentativa de femicidio, aunque de comprobarse, no habría a quien acusar, tras el deceso de Negri. Durante la tarde y entre las diferentes versiones que recogieron los pesquisas, se habló de una separación de la pareja, un rechazo de parte de él y de retenerla contra su voluntad. No obstante, no está clara la causal y por estas horas se busca -por ejemplo- determinar si había denuncias de violencia de género.

Para este miércoles, se esperan mayores precisiones, una vez que se pueda realizar la autopsia, toda vez que está supeditada en este contexto de pandemia, a los resultados del hisopado de rigor. En paralelo, la fiscal Ruixo aguarda la evolución del estado de salud del de la mujer, para saber si en algún momento puede ser interrogada.