Indignante audio de masajista abusador: "Te hice masajes de ovarios"

Un escandaloso audio sirve como prueba en las últimas horas de la denuncia por abuso sexual de una joven de 23 años contra su masajista, en la ciudad de Córdoba. Según contó, el hombre le ofreció una sesión gratis de masajes y la drogó con aceites para abusarla. Luego de iniciar la demanda ante la Justicia, la mujer lo escrachó en las redes sociales.

“Abusó de mí, me manoseó y muchas cosas más. Me tocó las partes íntimas y los pechos todo el tiempo”, declaró la mujer. A su vez, sospecha que el masajista implementó aceites elaborados con una sustancia que la dejó “dopada y adormecida”.

Se trataría de un trabajador de un centro de estética del barrio Ayacucho, en la capital cordobesa. Tras la publicación de la denuncia en distintas plataformas, otra supuesta víctima la contactó y le confesó que vivió una situación similar hace un año.

De esta manera, la segunda demandante aportó pruebas ante las autoridades para respaldar a la muchacha identificada como L. C. Las mujeres contaron que el masajista argumentó que había realizado un “masaje de ovarios para orinar mejor”.

En tanto, en el audio reconoció que le bajó la ropa interior y le tocó sus partes íntimas, aunque aseguró que este procedimiento formó parte de su masaje.

“Me preguntaba si estaba cómoda, si me sentía bien. Me preguntaba si me gustaba y me pedía que le abra las piernas. Yo sentía que me estaba durmiendo”, declaró llorando.