Venezolano, sospechado de matar a un joven salteño

Un joven salteño de 21 años, Alex Nahuel Vilte Martínez, fue asesinado de una puñalada en el cuello, aparentemente por un hombre de nacionalidad venezolana, que fue detenido. Los investigadores intentan determinar si el crimen se produjo durante una discusión por los puestos de comida que funcionan los fines de semana en el parque San Martín de la provincia de Salta.



"El dolor es muy grande e inexplicable. Nunca pensé que mi hijo iba a morir de esta manera. Fue muy fuerte para mí. No se si lo voy a superar", declaró conmovida Virginia, la madre del joven fallecido, en diálogo con el medio local "El Tribuno".



"Yo estaba junto a mi hijo cuando pasó esto. Mi hijo se fue hasta el cordón de la vereda, y vi que tenía toda su ropa tenía sangre. Pedí ayuda desesperadamente, grité hasta quedarme afónica, nadie hizo nada. Había gente que pasaba pero nadie hacía nada. Nadie me socorrió, yo estaba desesperada", relató Virginia en la puerta de la sede del Club Atlético Peñarol, lugar donde se llevó a cabo el velatorio del joven.



Tras el hecho, la policía salteña comenzó con la búsqueda del principal sospechoso, un joven venezolano de 22 años de contextura delgada, tez morena y de 1,60 metros aproximadamente de altura y con un tatuaje en el antebrazo izquierdo.



El sospechoso vestía al momento del hecho un buzo tipo canguro color azul con capucha, con la leyenda GAP en el pecho, un gorro tipo "Piluso" de color negro y con motivos de flores de cannabis y llevaba un bolso color negro con vivos rojos, indicó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta. Fue detenido a las pocas horas, e identificado como Rafael Lujanik Falcón.



Previamente, la madre del joven fallecido, que es vendedora de comida rápida en el parque donde sucedieron los hechos, indicó que ella y su hija recibieron amenazas mientras trabajaban.



"Todo comenzó tipo 9 y media de la noche. Yo estaba trabajando en el carro de panchos y hamburguesas y justo mi marido se ausentó porque fue a comprar una garrafa para seguir trabajando. Ahí un tipo me agarró y me dijo que yo era una rata y que me iba a hacer mierda todo", aseguró la mujer.