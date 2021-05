Machirulo: le pegó a la novia y se justificó en un video

Claudia tiene 23 años, y hace dos meses que había iniciado una relación con un hombre once años más grande que ella. Pero el domingo se terminó todo de la peor manera. Su novio llegó a su casa y la golpeó salvajemente con piñas hasta desfigurarle la cara, también le pegó al hijo de ella, de dos años. Luego, tras la denuncia en su contra y el escrache en las redes sociales, realizó un video en el que intentó justificar su comportamiento violento.

El hecho sucedió el domingo cerca de las 8 de la mañana cuando el agresor Nelson Painemil, un conocido tecladista de distintos grupos como Carpocapsa o Factor Siete, llegó a la vivienda que compartía con su pareja en la toma 10 de Febrero de Cipolletti, en cercanías del barrio Anai Mapu. Y al ver que su novia estaba acostada con su ex y su hijo de 2 años, comenzó a golpearla salvajemente.

En su denuncia, Claudia relató que Pokitas Cumbiero, como se lo conoce en las redes al atacante, se quedó con su pareja en la pequeña habitación mientras el ex de Claudia juntó sus cosas y se fue. Y una vez solos fue cuando comenzó a pegarle.

"La primera piña que me pega fue en la cara, entre el cachete y el ojo. Fue impresionante el dolor y empecé a sentir que la cara se me hinchaba", relató la víctima a Mejor Informado. Y el ataque continuó con más y más golpes, la mayoría con el puño cerrado en la cara, aunque también le pegó en otros lugares del cuerpo.

Cuando parecía que todo se había acabado, después de que Painemil se subiera a su auto para irse. El hombre volvió a los pocos minutos y continuó el ataque en el que le sacó el teléfono que le había comprado y un par de zapatillas, con el que le pegó nuevamente en la cara y también al pequeño de tres años que permanecía en la cama envuelto en una frazada, aterrado por la actitud del novio de su mamá.

La joven realizó la denuncia y rápidamente consiguió una custodia para resguardar su integridad y una orden de restricción que le impide a Painemil acercarse. Presa de miedo Claudia reconoció que "desde el domingo que no salgo de mi casa, tengo la cara toda hinchada y ahora se me está poniendo toda morada", y que ese mismo día fue atendida en el hospital de Cipolletti, donde le hicieron distintos estudios y una tomografía para saber qué tipo de lesiones presentaba.

El caso se conoció a través de las redes, hizo un video que subió en sus cuentas para intentar justificar el ataque a su novia y hasta llegó a asegurar que fue ella la que "me cagó la vida".

En el video de poco más de 30 segundos, Pokitas como se lo conoce, arranca asegurando que "voy a contar lo que pasó", para luego relatar que "la encontré con otro chabón, me estaba gorreando. Estaba en la cama con otro chabón y reaccioné mal".

Más adelante, explica "yo se que así no se trata a las mujeres, no se les pega, pero fue un momento de impotencia, de mucha bronca y no me pude controlar". Ya en el final, reconoce que tiene una orden de restricción en su contra y que "no la voy a ver nunca más" y hasta que la culpa y afirma "me arruinó la vida".

El posteo generó múltiples reacciones de rechazo, en el que se lo acusa de machirulo y cuestionan tanto la paliza que le propinó a su pareja, como también el video en el que quiere justificar lo injustificable. En tanto que en la Justicia, avanza un expediente por lesiones graves en el marco de una relación de pareja, por lo que en los próximos días podrían formularle cargos.