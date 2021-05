"Casi desmayado al volante", borracho chocó contra un camión

Fin de semana de mucho alcohol en las calles neuquinas. Un hombre a bordo de una camioneta impactó contra un camión en la madrugada de este domingo en la Autovía Norte. El test de alcoholemia arrojó que tenía 2,97 gramos de alcohol en sangre. Se le secuestro del vehículo y se le realizó la infracción correspondiente.

El siniestro se produjo a las 2:35, cuando una Ford F100 chocó de lleno a un camión provocando daños materiales totales pero sin lesionados. Asimismo, el conductor del rodado más pequeño iba "casi desmayado al volante".

"La persona prácticamente no puede conducir, los reflejos se ven disminuidos notoriamente y provocó este siniestro, que por suerte, en este caso no fue grave. Pero no deja de llamar la atención la alta graduación alcohólica en sangre", sostuvo el Subdirector de Tránsito de la Policía, comisario inspector, Juan Ibarra en diálogo por La Primera Mañana AM550.

Además, agregó que "esto motivó lógicamente al secuestro del vehículo, la infracción correspondiente y el traslado del vehículo a la Dirección de Tránsito en disposición del Tribunal de Faltas de municipio".