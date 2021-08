Lo buscaron en 40 hospitales y estaba muerto en la morgue

Ramón Bravo estaba desaparecido desde el viernes cuando se descompensó en la ruta y se lo llevó una ambulancia. Este lunes por la noche, su familia se encontró con la trágica noticia, luego de buscar desesperadamente a Ramón por cuatro eternos días, finalmente lo hallaron en la morgue de un hospital público de Villa Soldati, Buenos Aires.

Según informaron medios locales, el hombre de 60 años conducía su vehículo por el Camino de Cintura y calle Honduras, en el partido de Esteban Echevarría y allí, "sintió un pinchazo en el pecho y comenzó a sentirse mal por lo que no pudo continuar conduciendo", sostuvo su hermana Eva, quién iba en el asiento del acompañante.

"Entre toda la desesperación, vi que detrás de nosotros venía una ambulancia y saque mi bufanda por la ventana mientras agitaba los brazos", agregó la mujer, haciendo referencia a las señales de auxilio que hizo mediante un impulso.

Asimismo, continuó su relató, afirmando que el médico y el enfermero, descendieron del móvil para ver qué pasaba: “Bajaron, le tocaron el pulso y uno le dijo a otro ‘traéme la camilla’. Entonces empecé a buscar la carpeta de estudios que tenía de mi hermano y los documentos y en ese momento desaparecieron. Lo alzaron y se lo llevaron”.

Ahí entro en pánico, no sabía a qué centro de salud pertenecía la ambulancia y "como no se conducir me quedé sola en el medio de la autopista. Los autos y los colectivos me tocaban bocina, yo no sabía qué hacer, me paralicé”, digo angustiada Eva.

Pasaban los minutos y las horas, la incertidumbre aumentaba en demasía por no tener novedades de su hermano. Por eso mismo, junto a la hija de la víctima se acercaron a la Comisaría 2da de Luis Guillón y realizaron la denuncia por su desaparición. El sábado junto con un móvil policial recorrieron más de 40 hospitales de la zona sin hallarlo.

Luego, autorizaron analizar las cámaras de seguridad que están colocadas en la autopista, y pudieron observar que la ambulancia que llevaba a Bravo había seguido por el Camino de Cintura hasta la rotonda de Llavallol y luego giró hacia la autopista Ricchieri, sin embargo no había más dato, ahí los perdieron de vista.

"Este lunes ya habían pasado casi cuatro días y no teníamos novedades", agregó Eva, y por ello decidieron que era momento de "hablar con los medios y hacer el reclamo público". De esta manera, familiares y amigos del hombre se reunieron y cortaron la circulación de un carril del mismo camino en donde lo habían visto por última vez para reclamar por su aparición.