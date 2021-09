Las "mamis hockey" jugaban y a lado los pibes a los tiros

Un barrio de Centenario no tiene paz: pasan los meses y el terror y la falta de respuesta por parte de las autoridades mantienen en vilo a los vecinos. Nuevamente hubo tiros en las canchas de Trahun Hue, ubicada en inmediaciones de calles Mamá Margarita y Lugones en la noche de este martes. Es el tercer suceso en lo que va del año.

Dos grupos de jóvenes se enfrentaron a disparos de arma de fuego pasadas las 20 horas en el preciso momento que un grupo de "mamis hockey" entrenaba en las instalaciones. Una ráfaga de tiros hizo que corrieran a refugiarse. Según consigna el medio local Centenario Digital, las deportistas, rápidamente alertaron a los efectivos policiales sin embargo los patrulleros no llegaban y los "conflictivos" habían huido en diferentes direcciones.

Los vecinos están cansados y piden mayor patrullaje durante las horas en las que hay actividad deportiva de manera que todo se pueda desarrollar con normalidad, aunque, cabe remarcar que dichos enfrentamientos entre los "muchachitos" de la barriada es de vieja data.

TRES TIROTEOS EN LAS CANCHAS DEL TRAHUN HUE

6 de abril del 2021

Una tarde de terror, vivieron un grupo de niñas y profesores en la cancha de hockey. Una lluvia de tiros las sorprendió en medio de su clase. Dos personas, llegaron al lugar a bordo de un vehículo y apuntaron directamente a un menor y a un mayor de edad. Denunciaron que fueron al menos ocho disparos. Pasadas las 19:45, personal policial acudió a la calle Felipe Sapag y Storni por presuntas detonaciones de arma de fuego, luego de una llamada anónima. Al dirigirse al lugar, los efectivos entrevistaron a dos personas entre estos un menor de edad, quienes informaron que en momentos de encontrarse ambos en sector, se hicieron presente dos personas con las que vienen "teniendo inconvenientes desde hace un tiempo y sin mediar palabras le efectuaron disparos con arma de fuego sin lograr lesionarlos, logrando huir del lugar", sostuvo en diálogo con mejorinformado.com, el Comisario Inspector Mauricio Pamich.

22 de Julio del 2021

Un grupo de niños estaban en clases de fútbol que brinda la Escuela Municipal, y los tiros se comenzaron a escuchar. Asustados, los alumnos y los profesores huyeron rápidamente hacia un lugar seguro. Desde la policía afirmaron que no hubo personas demoradas, aunque ya tendrían identificados a los autores de los disparos. En el lugar de los hechos se realizó un relevamiento sin embargo los vecinos del sector no quisieron aportar ni ayudar a la investigación, lo que sí fueron recibidas en el marco de las actuaciones judiciales dos denuncias por parte de familiares de las personas agredidas. Se realizó inspección en el sector de los hechos con personal criminalístico, no lográndose ubicar vainas servidas, ni impacto de proyectiles, ni personas heridas de ninguna índole.