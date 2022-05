Traficó 29 millones de pastillas y espera la extradición

Fathe Mohammad Khatbi Suleiman Saleh tenía sobre su cabeza una alerta roja de Interpol desde 2012. El pedido de captura no sólo era con su nombre verdadero, con el que el brasileño estaba nacionalizado en Estados Unidos y también por algunos alias, de hecho para ingresar a Argentina y hospedarse junto con su novia en el exclusivo hotel Llao Llao utilizó un nombre falso, que era conocido por lo agentes estadounidenses.

Suleiman Saleh está acusado en unos 40 procesos penales en Brasil, entre los que sobresalen varios envíos de pseudoefedrina desde India a México para luego entrar a Estados Unidos en forma de metanfetaminas. Todos los procesos de tráfico lo tienen como intermediario con varias firmas en las que aparecía como administrador, Haifa Fashion Industria e Comercio de Roupas, que se dio de baja un año después de que Interpol comience a buscarlo, y otras similares como Haifa Midia, Haifa Trade.

En los antecedentes policiales que le valen el pedido de captura, es el movimiento de unos 29 millones de pastillas de pseudoefedrina para la elaboración de metanfetaminas. Claro que no todo fue en un mismo envío, sino que se contabilizaron 12 entre 2007 y 2010en el distrito Este del Estado de Virginia y en otros lugares. Fueron cerca de 3 toneladas de pastillas.

Este brasileño capturado el sábado 14 de mayo mientras descansaba con su novia, permanece detenido y a disposición del Juzgado Federal de Bariloche, a cargo de Gustavo Zapata, a la espera que llegue desde Estados Unidos el pedido de extradición. El plazo legal para solicitar el traslado del narco al país del norte vence el 16 de julio.

Interpol tenía registrado los últimos movimientos de Suleiman Saleh que se desarrollaban dentro de Brasil. Pero como en ese país no tenía causas judiciales abiertas y tiene leyes especiales que protegen a sus ciudadanos para no ser extraditados, se mantenía confiado en que no sería capturado.

Sin embargo, relajado, decidió viajar a Argentina para pasar unas vacaciones. No sólo ingresó al país con nombre falso, sino que también viajó a Bariloche en la misma situación. Pero esa identificación trucha estaba entre los registros de los agentes estadounidenses y figuraban dentro de la ficha que elabora Interpol para su captura.