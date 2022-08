Adolescente de 15 años desapareció del hogar en donde vive

En la tarde de este martes desde la Policía de Neuquén activó el "Alerta Nati" y comenzó el operativo de búsqueda de tres adolescentes de 13, 15 y 16 años. Dos de ellos aparecieron sanos y salvos. sin embargo aún no han dado con el paradero de una de las adolescentes. Según informó la Policía, no hay ningún tipo de relación con los otros chicos.

De acuerdo a las especificaciones brindadas por el comisario César Simón Juárez, en diálogo con el Noticiero 24/7 Noticias, el menor de los chicos buscados es Jhoel Aaron Bade, de 13 años, que había sido visto por última vez en la tarde del lunes, entre las 16 y las 17 en el barrio Villa Ceferino, apareció en la madrugada de este miércoles. “A las las 3 de la mañana, de manera voluntaria se hizo presente en la comisaría 3ra", afirmó Juárez.

Mientras que en el caso de Milagros Pérez Da Cruz, de 16 años, se la pudo contactar mediante mensajes de whatsapp, en la noche de ayer, y se negaba a volver a su casa con sus progenitores: "No quería volver a su casa. Pudimos convencerla para hacer un punto de encuentro con nosotros, la policía fuera del cajero del BPN, en la rotonda del barrio Gregorio Álvarez. "No quería regresar a su vivienda, y no podíamos retenerla por la fuerza, y tampoco dejarla ir. Citamos a los padres, y eso la ofuscó mucho más. Quiso irse y subirse a un colectivo que pasaba por ahí", comento el oficial.

No obstante, luego de que los efectivos le hicieran señal al colectivero para que no abriera la puerta de la unidad, y tras una media hora la convencieron, pudieron llevarla en un móvil hasta la Defensoría Nº2, quienes ahora intervienen en el caso. Cabe destacar que no es la primera vez que la joven se ausenta, ya que su caso está judicializado hace más de un año.

Aunque dos aparecieron, aún buscan de manera desesperada a una adolescente de 15 años: Victoria Abigail Valenzuela, que salió a las 9:30 del Hogar Amancay, donde vive, en calle Carlos H. Rodríguez al 1400, rumbo al colegio CPEM 54. Lugar donde nunca llegó. Lo operadores del hogar radicaron la denuncia correspondiente.

La adolescente mide 1,65 de estatura, es de tez blanca, tiene cabello largo y lacio, ojos marrones y es de contextura física delgada. Fue vista por última vez en el barrio Villa Ceferino. Al momento de su desaparición vestía una calza gris, top gris, campera negra y zapatillas claras.

Alerta Nati

Es una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley fue publicada en 2010.

La reglamentación detalla la información que se debe solicitar al denunciante para contribuir con la búsqueda del niño, niña o adolescente desaparecido. Pero también describe los pasos que tiene que realizar la autoridad de aplicación con el fin de dar con el paradero del desaparecido.