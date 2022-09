Giovanni, el pequeño héroe que atravesó las llamas para salvar su casa

En la mañana de este lunes, se produjo un incendio en una vivienda en el barrio Ceferino, en la ciudad de Neuquén. Una mujer y dos pequeños de 2 y 5 años, tuvieron que ser asistidos en el lugar por personal médico. La madre fue derivada al Hospital Heller, por complicaciones debido a la inhalación de humo, y afortunadamente ya se encuentra bien. Giovanni, su hijo mayor ingresó en el medio del fuego para poder apagar las llamas.

"Horrible lo que vivimos, no se lo deseo a nadie", comenzó a relatar Lorena en diálogo con el Noticiero 24// Noticias. El incendio se desató en uno de los dormitorios en la parte de adelante de la vivienda ubicada en calle Rawson al 980. Había una cuna que no se estaba usando, solo tenía ropa adentro, y eso provocó que las llamas se expandieran más rápido.

"Mi habitación esta alejada, al fondo y yo me encontraba con mi hijo mayor y el chiquitín dando vueltas, y ahí me avisó el más grande que había humo. Me acerqué y ya era demasiado, todo negro, no se veía mucho. La cuna ardía en llamas, y ahí me di cuenta que no iba a poder apagarlo solo con un balde", agregó la joven madre.

En ese momento, Lorena toma a uno de sus niños y lo lleva afuera, acto seguido ingresa nuevamente en busca del más pequeño, Fausto, que no quería salir y se escondió entre las camas. Lo agarró a upa y ahí ya no se podía respirar de la cantidad de humo: "Fuimos afuera, hacia la calle, abrí el portón corredizo para poder ver algo, y ahí observó que Giovanni -el hijo más grande-, no estaba donde lo había dejado".

Escuchó ruidos adentro, y volvió a ingresar en busca de su pequeño, la luz ya se había cortado, y como pudo llegó hasta el baño: "Ahí lo veo a Giovi, tratando de sacar agua para apagar el fuego", dijo entre lagrimas la mujer. "Ahí los saque a ambos, cerré bien el portón, y comencé a gritar con todas mis fuerzas ya que había perdido el celular con tanto caos".

La solidaridad, no tardó en llegar, los vecinos se unieron y entre todos, con baldes de agua ayudaron a apagar el fuego, a la espera de los bomberos, que afortunadamente tardaron solo unos siete minutos: "El fuego ya salía por la puerta por todos lados, reventaron los vidrios todo".

La casa culminó quemada en más de un 50 por ciento. El baño, una habitación y el lavadero, fueron pérdidas totales. Lorena, Giovanni y Fausto, se quedaron con lo puesto.