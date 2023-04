Denunciaron a Jefe de Policía por irregularidades en comisarías

El conflicto dentro de la Policía crece y ante la inacción del Ministerio de Seguridad y su titular Betiana Minor, ante un informe presentado por el Consejo de Bienestar Policial, por las malas condiciones de trabajo del personal, la pésima infraestructura de unas 30 comisarías y los móviles destruídos que no están aptos para circular, se formalizó una denuncia contra el Jefe Osvaldo Tellería, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La denuncia ingresó esta mañana en el Ministerio Público y recayó en la fiscalía 7 de Roca, a cargo de Marcelo Ramos, quien caratuló el legajo como "Tellería Osvaldo Adrían S/ Incumplimiento de los deberes de funcionario público" y lleva el número MPF-RO-01876-2023 de fecha 31 de marzo. La presentación lleva la firma de un viejo conocido en cada uno de los conflictos policiales, que incluso mantuvo la ruta 22 cortada varios días en reclamo del cobro de zona desfavorable para los retirados de la Policía de Río Negro, Ángel Rubén Muñoz.

El líder del Consejo de Bienestar Policial, un ex sargento cesanteado por acumulación de sanciones de disciplina presentó ante la Justicia el informe hecho público el miércoles pasado, cuando un grupo de policías retirados y familiares de miembros en actividad, marcharon en Viedma, en demanda de mejores condiciones laborales. En la presentación expusieron punto por punto las deficiencias detectadas en más de 30 edificios en la provincia, los moviles rotos que están fuera de uso y otros que en muy malas condiciones transitan las calles exponiendo al personal a peligros extremos por no contar con frenos en condiciones, cubiertas gastadas y sin auxilios, problemas de tren delantero, rotura de amortiguadores, falta de calefacción o vidrios rotos.

Por ejemplo, en el desatamento de Seguridad de Allen no hay patrullero, algo inaudito si se piensa que se encuentra en una de las zonas más peligrosas y de mayor tasa de siniestros de la ruta 22; y en la Comisaría 33° de barrio Norte, no tiene gas hace tres meses, además los tres vehículos asignados están fuera de servicio. En Catriel, Toxicomanía y Criminalística, no tienen móviles. En Regina, en la Comisaría 5° hay un sólo patrullero para toda la ciudad y sólo 3 handies para el personal que realiza las recorridas.

Los problemas continúan porque en la sede de Seguridad Vial de Roca, los desbordes cloacales generan grandes lagunas en el edificio; en la Comisaría 47° de J.J. Gómez, hay dos móviles, uno no puede circular porque tiene problemas graves en el tren delantero y una camioneta Nissan Frontier no funciona porque no disponen de los recursos para realizar el servicio oficial.

La situación se repite en Valle Azul, la Brigada Rural no tiene gas en el edificio y en la Comisaría 58°, además de no tener gas, los dos patrulleros están parados hace más de 4 meses esperando los fondos para poder ser reparados. En la Unidad 46° de Cinco Saltos, se perdieron los respuestos que fueron enviados a la Regional V para reparar una Ford Ranger y la camioneta Nissan Frontier no cuenta con cubiertas y no funcionan las luces, está a la espera de la asignación de presupuesto.

Tras la temporada de verano, la Comisaría de Las Grutas demostró que funciona sólo con el esfuerzo del personal, es que solo tiene una moto 150cc., los patrulleros permanecen estacionados en la puerta sin poder funcionar. En caso de ser necesario ante una emergencia, deben solicitar la colaboración de la unidad de San Antonio Oeste, ubicado a 16 kilómetros.

En el destacamento de Seguridad Vial de Conesa, ubicado en el cruce de las rutas 250 y 251, los uniformados deben molvilizarse a dedo, porque los dos patrulleros asignados se encuentran con el motor fundido y un tercero no puede circular por problemas en el tren delantero.

En la Comisaría 21° de Roca, en el sector norte y más conflictivo de la ciudad, no hay patrulleros. Lo mismo pasa en el complejo barrio Guido de Viedma, donde los tres móviles están fuera de uso por roturas y falta de presupuesto para su reparación. También hay casos en que sólo el ingenio de los uniformados permite que los autos puedan estar en condiciones, como en el destacamento del barrio Bagliani de Roca, donde debieron colocar un ladrillo debajo de una butaca de un viejo Fiat Siena, pero obviamente no cuenta con fijaciones a la carrocería.

Además de brindar estos detalles, en la denuncia contra el Jefe de Policía se expresa que la "falta de inversiones en el mantenimiento de los edificios destinados a Unidades policiales y carcelarias. Falta de compromiso con la vida del trabajador policial y penitenciario en Rio Negro. Fracaso absoluto en la logística y distribución de materiales para la higiene. Escases de recursos económicos para el mantenimiento de la flota automotor, llegándose a tal punto, que muchos móviles nuevos adquiridos por la provincia están actualmente fuera de servicio por no contar con el dinero del service exigido por la garantía (cambio de fluidos, aceite y filtros) algo básico".

Hace días que el Consejo de Bienestar Policial lleva adelante una campaña para exponer las falencias detectadas en la fuerza. De hecho, dos mujeres se encuentran encadenadas hace dos días en la Regional II con sede en Roca y con jurisdicción desde Allen hasta Chichinales.

Desde la Jefatura intentan suavizar el tono de la protesta, aseguran que el funcionamiento de las comisarías es normal en toda la provincia y off the records reconocen que hay cierta intencionalidad política en el reclamo y fundamentan que Muñoz es cercano a la familia Soria, por sus permanentes publicaciones en redes sociales en favor de la gestión de Martín y María Emilia Soria, opositores al gobierno provinical.

El líder de los policías rebeldes comandó el año pasado una revuelta en toda la provincia que terminó con un importante aumento de sueldo para el personal. En aquel momento los interlocutores con el gobierno también plantearon la reincorporación del ex sargento cesanteado por acumulación de sanciones de disciplina, pero no fue posible.

En su legajo interno, aparecen no menos de una docena de sumarios administrativos iniciados por las autoridades policiales por faltas de respeto graves hacia la conducción de la Policía, como también hacia el entonces gobernador Alberto Weretilneck. Con más de 125 días de suspensión acumulados, finalmente el 19 de julio de 2019 fue cesanteado tras una publicación en Facebook en contra de las autoridades.

Luego de esa sanción en la que quedó afuera de la fuerza, otras seis causas que se analizaban en el Tribunal de Disciplina quedaron sin efecto ya que por la cesantía quedaba "extinguida la acción disciplinaria por aplicación del Capítulo V, Artículo 38°, Inciso e) del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial (Decreto Nº 1994/94)".

Durante los cortes de ruta en Cervantes, durante el mes de febrero en demadna del pago de zona austral, la Justicia Federal ordenó un allanamiento en la casa de Múñoz, a quien se lo considera autor intelectual de esa protesta. Y una semana después, la Policía Federal fue la que desalojó el piquete sobre la ruta y detuvo al líder del movimiento, quien quedó libre una semana después con una fianza de 300 mil pesos.