Piden que Marcelo Corazza vuelva a la cárcel

Luego de que Marcelo Corazza fue liberado tras pasar 15 días en prisión por ser denunciado por corrupción de menores, ahora, el fiscal Patricio Lugones solicitó que el productor de Telefe, continúe el proceso judicial en prisión preventiva.

Corazza quedó en libertad, ya que el juez Sánchez Sarmiento ordenó el procesamiento sin prisión preventiva e inmediata libertad y trabar embargo hasta alcanzar la suma de dos millones de pesos, pese a ser considerado “autor penalmente responsable del delito de corrupción de menores de trece años en concurso ideal con el delito de exhibiciones obscenas a un menor de trece años".

El productor estuvo detenido en el penal de Ezeiza desde el pasado 23 de marzo, fecha en la que fue trasladado. Esta imputado junto Francisco Rolando Angelotti, sindicado como líder de la organización; Raúl Ignacio Mermet y Andrés Fernando Charpenet. Por ahora, el expediente está a cargo del juez, Javier Sánchez Sarmiento, y del fiscal, Patricio Lugones.

A Angelotti, Mermet y Charpenet se les imputó ser "coautores de los delitos de asociación ilícita y trata de personas agravado por la cantidad de víctimas, perpetrado en contra de menores de 18 años y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad". Además, se consignó a Angelotti como "coautor de los delitos de abuso sexual continuado con acceso carnal, gravemente ultrajante, perpetrado en contra de menores de trece años".

Al momento de llegar a su domicilio después de quedar en libertad, Corazza sostuvo en declaraciones a la prensa que “la pase muy mal, soy inocente, está claro que soy inocente. No puedo hablar por ahora", y manifestó "no sé qué voy a hacer ahora. No se lo deseo a nadie lo que me pasó a mí, chicos".