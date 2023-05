Antes de golpearlo, Urcera se sacó una foto con el hincha

Pasan los días y crece el escándalo desatado en el Turismo Carretera tras la violenta reacción del campeón José Manuel Urcera contra un hincha. Si bien aún la Justicia no hizo pública ninguna acción en la causa y desde la categoría sólo se limitaron a confirmar que se inició una investigación, comenzaron a aparecer algunas fotos y testimonios de lo ocurrido el sábado en el autódromo de Concepción del Uruguay.

Por ahora, nadie pudo dar con Ramiro, el joven golpeado por Manu Urcera y que debió ser atendido en el hospital de la ciudad entrerriana. Se sabe que estuvo unas horas internado y que le debieron aplicar 14 puntos de sutura por el fortícimo golpe que se dio en la cabeza contra el pavimento de la calle de boxes. También confirmaron las personas que lo auxiliaron que estaba borracho.

Durante su traslado en la ambulancia rumbo al hospital, la víctima le habría reconocido a quienes lo atendían, que fue golpeado por Urcera luego de sacarse una foto. Que le quiso hacer un chiste y luego de la selfie, y ya con el piloto arriba del monopatín eléctrico, le gritó "che cornudo, te invitaron a la despedida de Cubero, el que se co... a Nicole".

Esto produjo que Manu diera la vuelta y sin mediar ninguna palabra, le dio un violento derechazo en el medio del mentón, que le hizo perder el equilibrio al hincha, golpeó primero contra una camioneta de la categoría y luego cayó al piso, donde pegó su cabeza contra una rejilla de un desagüe pluvial.

Urcera no habría alcanzado a ver esta última parte, ya que continuó su marcha en el monopatín eléctrico rumbo al motorhome donde lo esperaba toda su familia y Nicole. Pocos minutos después, fueron ellos los que le recriminaron esa violenta reacción y le advirtieron que todo el mundo iba a hablar del tema, algo que no era conveniente para ninguno.

A varios días del hecho, se conocieron dos fotos del joven agredido. Una primera que acredita la versión de que Manu aceptó sacarse una foto con él antes de la feroz trompada en el mentón. Aunque la imagen es de muy mala calidad, porque fue sacada con las potentes luces de los boxes detrás, se lo ve claramente al piloto arriba de su monopatín, posando con el dedo pulgar levantado. Pero no se logra distinguir la cara de quien lo acompaña, aunque por la ropa, en especial una campera de color celeste, se puede deducir que se trata de la misma persona que luego fue fotografiada en el piso, siendo atendido por el personal de seguridad.

También trascendió una foto de la víctima arriba de la ambulancia, instantes después de haber recibido un tremendo golpe en el mentón. En la imagen se lo ve con un cuello ortopédico colocado para evitar la movilidad de la zona cervical. De todas maneras no se puede apreciar que este herido o con alguna herida sangrante.

En cuanto a la causa judicial, desde el Ministerio Público de Entre Ríos no existió ninguna comunicación oficial y desde la fiscalía de Juan Pablo Giles sólo trascendió que estaban en plena investigación y que en los próximos días comenzaría a haber movimientos en el legajo. No descartan que sea citado a declarar.

En cuanto a lo deportivo, llamó la atención que desde el comité de disciplina del Turismo Carretera, la denominada CAF, el piloto no haya sido citado. Periodistas especializados confiaron que esa es la manera en la que resuelven los problemas internos, y que los encargados de determinar las sanciones, reconocen fuera de micrófono que no tienen pruebas para poder multar o suspender a Urcera. Que todo lo que se sabe son trascendidos y hasta tanto no aparezca un video o una foto, será muy difícil tomar una medida.

De todas maneras, se sabe que además del informe del responsable de seguridad de la categoría, también se pidieron las grabaciones del equipo de Urcera. Desde un presunto sabotaje sufrido en 2019, el novio de Nicole cuenta con cámaras para tener un control permanente del auto de carrera.