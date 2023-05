Difunden videos de un sospechoso buscado por un femicidio

La fiscalía que investiga el femicidio de Susana Cáceres, ocurrido hace cinco meses en la localidad bonaerense de Moreno, difundió este jueves una serie de imágenes y videos en las que se pueden ver a un hombre caminando junto a la víctima, momentos antes de su desaparición. En otro video, se puede observar a un ciclista que en el manubrio lleva una visera color rosa que le pertenecía a la mujer.

A casi cinco meses del femicidio de Susana Cáceres, la Unidad Funcional de Instrucción 3 de Moreno, a cargo de la fiscal Luisa Pontecorvo, continúa con las investigaciones para dar con el paradero del principal sospechoso.

La familia de la mujer que fue violada y asesinada el 8 de noviembre se mostró esperanzada de que el material publicado sea de utilidad para resolver el caso lo antes posible: "Estábamos a la espera de que se hagan públicas estas imágenes. Queríamos que se conozca la fisonomía de este hombre para ver si alguien lo reconoce", sostuvo Adriana, prima de Susana.

Seguidamente, la mujer indicó la importancia de que "algún vecino, algún familiar, o un conocido, pueda reconocerlo y aportar los datos a los investigadores", a pesar de que "las imágenes no tienen la mejor nitidez y el rostro no se llega a observar de la mejor manera". No obstante, la familiar de la víctima señaló que "una de las imágenes tiene mejor luz y quizás alguien lo pueda reconocer, tenemos fe".

En tanto, Adriana compartió que "los investigadores dijeron que el perfil de este tipo de personas es la de un psicópata, que puede aparentar ser un trabajador bueno, comete este tipo de delitos aberrantes y se lleva una prenda de la víctima como premio", lo que explica el hecho de que el sospechoso "lleva la visera fucsia que Susana tenía cuando salió de su casa" al regresar con su bicicleta.

Por supuesto, la fiscal de la causa pidió que cualquier persona que reconozca o tenga información sobre el hombre que figura en los vídeos, se comunique con los investigadores policiales de la comisaría de Villa Trujui al (0237) 481 3885 o de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno al (0237) 485 0043.

Quien fuera madre de cuatro hijos salió de su casa en la localidad de Villa Trujui, en el partido bonaerense de Moreno, el pasado 8 de noviembre luego del mediodía, dejando a su beba de un año y medio al cuidado de su madre.

"Ahí vengo má", fueron las últimas palabras que la progenitora de la mujer asesinada le escuchó decir, antes de que cierre la puerta para ir a vender unos electrodomésticos con el fin de pagar una deuda que tenía.

Diez días después, el cuerpo de Susana fue encontrado en un descampado a la vera de río Reconquista, también en Moreno. Tras realizar la autopsia, los investigadores descubrieron que la víctima fue asesinada por múltiples puñaladas en el pecho, estrangulada y golpes en la cabeza con elementos contundentes, además de presentar lesiones compatibles con abuso. De acuerdo a los estudios realizados, la muerte de la mujer fue de entre 7 a 10 previos días al hallazgo del cuerpo.

Inicialmente, habían detenido a Ramón Rosa Lescano por el aberrante hecho, aunque luego se comprobó que no tenía relación con el hecho y fue liberado.

De esta manera, continuaron las investigaciones y la fiscal Pontecorvo visibilizó una serie de imágenes que datan del día de la desaparición, entre las 14:36 y las 20:26, mostrando a un hombre vestido con una remera negra y pantalón gris y zapatillas blancas, a bordo de una bicicleta del tipo Mountain Bike de mujer con un asiento para niños en la parte trasera de color gris.

Otro de los vídeos captados por las cámaras de seguridad muestra al mismo sospechoso junto a su bicicleta caminando y conversando con la víctima, alrededor de las 19.10, en el cruce nuevamente de la calle Quiroga y la avenida Néstor Kirchner.

Finalmente, hay un vídeo que muestra cómo el femicida regresa con su bicicleta a las 20:26, con la visera fucsia en el manubrio de la bicicleta, por lo cual, los investigadores consideran que no hay dudas que se trata del mismo sospechoso que aparece en los restantes vídeos, de la misma manera que aseguran que la mujer en cuestión es Susana Cáceres.

En este contexto, y a casi cinco meses del hecho, la fiscal Pontecorvo aguarda resultados de pruebas complementarias a la necropsia realizada al cadáver para poder avanzar en la investigación, entre los que se encuentran el ADN de los restos encontrados en la ropa interior de la víctima.