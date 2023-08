Tensión y arrebato de mercadería Cutral Co

Este sábado, un grupo de sujetos intentó llevarse mercadería sin pagar de una de las sucursales de la cadena de supermercados La Anónima, pero no lo logró en virtud de la rápida intervención de la policía. El establecimiento está ubicado en el barrio Unión y hay quienes definieron a la situación como un "intento de saqueo".



Durante la mañana circularon rumores de saqueos que luego fueron desmentidos. Pero, lamentablemente, al caer la tarde ocurrió este episodio hasta ahora algo confuso. Un medio local, Cutral Co al Instante, informó que se trató de entre cinco y seis integrantes de una misma familia que quisieron llevarse productos sin pagar y que no hubo daños. No obstante, videos tomados por ocasionales clientes mostraron detenciones. El supermercado cerró sus puertas.



Por otro lado, en la ciudad de Neuquén, hubo rumores de saqueos que circularon el viernes y eso generó una rápida respuesta de la Policía que, en un operativo de prevención, reforzó la seguridad en la puerta de los supermercados.



Por otro lado, durante la tarde de este sábado se padecieron momentos de violencia en la localidad mendocina de Las Heras, donde un centenar de sujetos intentó saquear un supermercado. Se los impidió la policía, pero en la retirada robaron en pequeños negocios de la zona .



Eran cerca de las 16 cuando un grupo organizado de individuos intentó sin éxito saquear uno de los eslabones de la cadena Átomo, ubicado en la calle Independencia, casi Laprida. Los efectivos policiales protegieron al gran establecimiento de ventas, pero no a los pequeños que sí fueron atacados. Según informó el diario Los Andes, entre los negocios más afectados estuvo una carnicería ubicada a dos cuadras de donde comenzaron los robos. Se llevaron toda la carne que se encontraba en el exhibidor y perpetraron destrozos. Hubo 14 detenidos.