Trabajadores se encadenaron en la Ciudad Judicial de Roca

No terminaron los inconvenientes en la Empresa Mundo Cristal de Roca. La semana anterior se realizó una audiencia de conciliación por decisión de la Justicia y se acordó la reincorporación de los trabajadores que habían sido despedidos sin causa. Desde la Central de Trabajadores Autónoma de la Argentina participaron activamente de los reclamos y reuniones para que la empresa de marche atrás con las cesantías.

Los despidos se habían producido de manera injustificada, afectando a personal con más de 14 años de antigüedad sin causa alguna y sin ningún tipo de indemnización. Pese a la reincorporación de los trabajadores, la empresa no pudo abrir sus puertas. Esta mañana dos empleados decidieron encadenarse en las puertas de la Ciudad Judicial hasta que la justicia libere las llaves que les permita reabrir.

Zulma Dávila, de la CTA explicó que “son dos trabajadores que se encadenaron y solicitaron que la justicia devuelva las llaves para que se pueda producir. Ellos no cobraron el mes pasado y al no producir no tienen fondos para recibir el dinero. Necesitamos que la justicia devuelva las llaves”.

Agregó que “hace 48 horas estamos esperando que la justicia nos dé respuestas. Los trabajadores están con un nivel de desesperación importante, no tienen que comer. Vamos a acompañar a los trabajadores hasta que la justicia pueda resolver esta situación”.