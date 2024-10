Aniversario de Centenario: sin festejos por la toma de ATE

El conflicto entre la municipalidad de Centenario y representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) parece no finalizar. Esta vez, autoridades denunciaron que nuevamente ATE tomó oficinas de la municipalidad y que este martes no dejaron ingresar al personal. Desde la municipalidad informaron que ante las medidas, no habrá festejos por el aniversario de la ciudad.

La municipalidad informó que el gremio continúa reclamando la reincorporación de dos ex trabajadores que finalizaron su contrato el pasado 30 de junio, y no fueron renovados por cometer delitos contra la administración municipal.

Sobre la denuncia explicaron que en los recibos de los trabajadores advirtieron serias irregularidades en el pago de horas extras y guardias, durante todo el año 2023, y que en la actualidad serían el fraude se aproxima a 5000 dólares mensuales cada uno. La denuncia actualmente se encuentra en Fiscalía, donde ya fueron citados los dos ex contratados para que hagan su descargo.

Desde la municipalidad advirtieron que la decisión de la no renovación de los contratos es irrevocable. Ante esta postura, el gremio realizó diversas manifestaciones que ya llevan más de 36 días, informaron. Esta mañana ATE volvió a tomar oficinas de la municipalidad, entre ellas, las oficinas de inspección de Tránsito, el edificio de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el corralón municipal, por lo que debieron desalojar las instalaciones.

Frente a esta medida, las autoridades decidieron suspender los festejos por el 102 aniversario que se iban a realizar entre el 11 y 13 de octubre. Señalaron que la medida se tomó ya que el gremio está impidiendo que utilicen los camiones, maquinaria, herramientas y materiales, provocando la paralización de procesos administrativos fundamentales para la concreción de obras.

Ante el conflicto, anunciaron que pedirán al Concejo Deliberante que declare la emergencia de Servicios Públicos, ya que diariamente los servicios esenciales se ven perjudicados por la toma en el corralón municipal, situación que provoca que la municipalidad deba contratar maquinaria externa para poder trabajar. Las autoridades aseguraron que la situación se agravó ya que “los manifestantes de ATE corrieron de lugar las cámaras, por lo que no se sabe a ciencia cierta qué está sucediendo con el patrimonio municipal”, expresaron.

Comunicaron que frente a esta grave situación solicitaron a la justicia que cite a los responsables. “Este es un atentado para la ciudadanía de Centenario, ha llevado a la gestión municipal a suspender la celebración y a pedir al Concejo Deliberante que declare la emergencia, y así poder restablecer el trabajo que desde el 9 diciembre busca revertir el estado de abandono que venía padeciendo la ciudad”, comunicaron