Investigan a un profesor por acoso a cuatro estudiantes en una escuela de Neuquén

No es una, sino cuatro fueron las denuncias de acoso que trascendieron en el CPEM 41 de Neuquén. El denunciado es un profesor de química más de 30 años. Los hechos no son recientes, sino que se iniciaron durante 2023, pero ante la falta de respuestas de las autoridades educativas, el acoso continuó este año y las víctimas fueron otras alumnas.

El acoso, por parte del docente, aseguran que se inició en el transcurso del año 2023. Antes de finalizar el ciclo una de las estudiantes decidió denunciarlo. Primero avisó a los preceptores y directivos de la institución acerca de lo que estaba ocurriendo, pero no le creyeron. Ante la falta de respuesta, en noviembre los padres de la estudiante de segundo año decidieron acompañarla y realizar la denuncia en la comisaría Segunda de Neuquén.

En su denuncia, Amira manifestó que el docente tenía un trato extraño con ella, denunció que el profesor le escribía por la red social Instagram diciéndole que “había otras formas de aprobar la materia”, que “podían ser amigos”, la invitaba a salir, la sacaba del aula.

Este fue el primer hecho que trascendió, y si bien con la denuncia en mano lograron que las autoridades de la escuela intervinieran, no solucionaron el problema. Aquella vez, los directivos labraron el acta, la elevaron a la Supervisión de Educación, y desde allí ordenaron que el docente realice una capacitación basada en la Ley Micaela. Al docente le hicieron un sumario ya que corroboraron que las cosas eran reales, lo sacaron del colegio alrededor de dos semanas, y después regresó al colegio donde acosó. Sus clases debían estar supervisadas por el equipo directivo del CPEM a cargo de Silvana Morales.

Mientras esto ocurría, el acoso continuó ya que el docente siguió asistiendo al aula y cruzándose con la estudiante. Con el pasar del tiempo aquella estudiante que se animó a denunciar dejó de asistir a las clases del docente y luego este año dejó el colegio. La mamá de la estudiante, manifestó que “llegaba con crisis luego de la escuela”.

Si bien son cuatro los casos de acoso que ocurrieron en el centro de educación media, este martes, las autoridades educativas dejaron que testifiquen solo tres alumnas. El caso excluido fue aquella primera denuncia del 2023.

Las víctimas tienen entre 15 y 17 años, y son estudiantes de tercer y cuarto año, de los dos turnos, mañana y tarde. Este martes, las adolescentes dejaron por escrito que el profesor les escribía por redes sociales, las invitaba a salir de noche. En los recreos no se quedaba en la sala de profesores sino que iba al salón donde realizan educación física y les sacaba fotos, las grababa. Durante las clases, les pedía una por una que salieran a hablar de la materia a otros espacios y allí les insistía en que aceptaran la invitación.

Ante la falta de respuestas y acciones, los estudiantes decidieron manifestarse y visibilizar lo que estaba ocurriendo. Por ello, este martes cortaron la calle Linares, donde se ubica la institución educativa.

Tras la movilización los directivos y preceptores convocaron a las alumnas que denunciaban al profesor. “Queríamos entrar las cuatro, pero una de las compañeras no la dejaron entrar porque decían que ya no pertenecía a la institución. Al final entramos tres y testificamos”, expresó una de las entrevistadas.

Los estudiantes piden que las autoridades de la escuela den una solución y que el docente denunciado no tenga contacto con las alumnas mientras avanza la investigación.

“Ellos nunca hicieron nada tuvieron todo escondido durante este tiempo. No brindaron talleres para asesorar a las chicas, ni visibilizaron el caso, nada. Ahora pedimos que este profesor no tenga contacto con las alumnas, que no esté presente en las clases. No lo hicieron la primera vez, ahora pedimos que lo suspendan para que no tenga contacto con las chicas”, expresó una de las estudiantes de la escuela.



Qué dijo la mamá de la estudiante acosada





Luz Jara, es mamá de Amira, la estudiante que realizó la primera denuncia de acoso en la institución. En diálogo con radio AM550 habló sobre cómo se enteró del acoso que sufría su hija.

La mamá manifestó que su hija le contó que "había un profesor de química que la acosaba sexualmente. En diversas oportunidades, la sacó del curso, ella decía que le hablaba bajo unas escaleras, le mandaba mensajes privados, le invitaba a ir a un bar”, manifestó.

Tras escuchar el relato de su hija, la mamá señaló que lo primero que hicieron fue hablar con el colegio. “Una de las preceptoras me dijo que teníamos que hacer la denuncia, porque el docente ya tenía llamados de atención de otras denuncias que habían hecho otras mamás y otras alumnas. Nosotras hicimos la denuncia en la Comisaría Segunda. Luego, el juez elevó al Consejo de Educación, a Fiscalía, y llamaron a mi hija para hacer una declaración testimonial. Al docente le hicieron un sumario, lo sacaron del colegio,pero después nos llamaron para decirnos que iba a volver al colegio, pero que iba a entrar al aula con supervisión”, comentó.

En la Supervisión de Nivel, la investigación continúo y la familia fue nuevamente citada. Esta vez para que la estudiante brinde una declaración testimonial. Jara comunicó que en aquella ocasión presentaron toda la evidencia que tenían, pero las autoridades decidieron que el docente continúe frente al aula.

La mamá contó que este año, su hija decidió dejar de asistir a clases. "Ya que no quiere ir al colegio porque los directivos la tratan muy mal porque hizo la denuncia. Llegaba a casa con una crisis terrible, así que bueno, decidimos no ir”, sostuvo.

Como el acoso continuó, y esta vez las víctimas fueron otras alumnas, los estudiantes se movilizaron. “El lunes un grupo de alumnas fueron a dirección a hablar con la directora de esos temas, ellas manifestaron que querían hablar ellas, pero la directora les negó la entrada y negó todo. Ahí las chicas le pidieron a mi hija que se acerque para que presentara con ellas las denuncias. Fuimos y ellas hicieron la sentada ahí”, dijo.