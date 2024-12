Vecinos de un barrio de Neuquén preocupados por los frecuentes robos a menores

Los reiterados hechos de inseguridad preocupan cada vez más a los vecinos de la ciudad de Neuquén, sobre todo cuando los principales involucrados son menores de edad. Este sábado, en el barrio San Lorenzo Norte, dos jóvenes que circulaban en moto siguieron por varias cuadras e intentaron asaltar a otro que volvía a su casa de entrenar.

Charly Chávez, el papá de la víctima, contó en La Primera Mañana por AM550 que todo ocurrió luego de las 17:30, en el trayecto de su club de boxeo hasta su casa. Cuando cruzaba Parque Oeste, el joven se percató de que estaba siendo perseguido.

"Se metió por el medio del césped, pensando que no se iban a meter en moto y se metieron igual. Lo siguieron hasta Casimiro Gómez, donde nosotros vivimos y cuando quiso abrir la puerta de la casa, se bajaron estos dos malvivientes y los apuntaron con un arma de fuego", expresó el padre consternado.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Sin embargo, el menor no entregó sus pertenencias, "no me robes a mí, vengo de entrenar", les dijo. Durante el forcejeo, el tío del menor -y hermano de Gómez- que vive a unas cuadras lo vio y corrió a ayudarlo. "Cuando mi nene ve que viene mi hermano corriendo, el muchacho estaba con casco y mi nene se defiende, le da una piña y de ahí lo estabiliza", detalló.

Tras los tirones, el delincuente que se había bajado comenzó a escapar y ambos se fueron en la moto. "Si no hubiera sido que mi nene vio a mi hermano, algo le podían hacer. Gracias a dios no pasó nada", continuó.

Tras ser perseguido durante cuadras por ambos delincuentes, el menor fue sorprendido en la puerta de su casa.

Este hecho no es el primero que ocurre en el barrio. Horas antes, el mismo dúo habría asaltado a otro menor que volvía de fútbol y unos días atrás unas nenas también fueron víctimas: "Atacan mucho a los más chicos, por lo que dicen, esos dos atacan mucho a los chicos", insistió preocupado.

Luego de este gran susto, Chávez se acercó a la comisaria más cercana y lo denunció con la Policía. Allí, les entregaron los videos de las cámaras de seguridad que registraron todo, además de una gorra y el casco de uno de los delincuentes que perdió en pleno forcejeo.

Las publicaciones de los jóvenes delincuentes en sus redes sociales.

A la vez, difundieron los videos por las redes sociales y la gente identificó a los delincuentes por su vestimenta y por la moto. "Suben todo a las redes. Lo que van a hacer lo suben los pibes", expresó. Todos los robos que cometieron fueron utilizando armas.

Finalmente, el vecino reiteró el pedido de que "abran una causa para hacerles un allanamiento". Además, en redes sociales difundió un mensaje en representación de todos los vecinos cansados de la inseguridad: "Aún no tenemos respuesta de ningún tipo. Ojalá que pongan en marcha los nuevos móviles y motos que se entregó a la policía y dejen de poner escusas, basta de que nos tomen el pelo", declaró contundente.