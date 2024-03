Investigan la violación de una nena por parte de niños de séptimo

La comunidad educativa del barrio El Manzanar de Cipolletti está consternada. Es que los padres de una nena de 7 años denunciaron que su hija fue violada en uno de los baños de la institución por alumnos de séptimo grado, los más grandes del colegio. Las autoridades mantuvieron la reserva hasta que la información fue comunicada por la madre de la víctima a través de un grupo de WhatsApp. La Justicia investiga el hecho y los padres de los demás alumnos piden que el equipo directivo sea desplazado.

En medio de un enorme hermetismo, se confirmó que los padres de la niña hicieron la denuncia que fue ratificada por la delegada del Consejo Escolar. El hecho habría ocurrido en el interior de la escuela pública que funciona en el barrio El Manzanar de Cipolletti, ubicada sobre la calle Los Tilos al 300.

El hecho causó una verdadera conmoción entre los padres, quienes conocieron detalles de lo sucedido a través de un mensaje de la propia madre de la víctima. Con bronca e indignación reclaman por la falta de control en los baños, que deben ser cuidados por los propios docentes y por la falta de comunicación por parte de los directivos, quienes mantuvieron el secreto hasta que la información se filtró en un grupo de WhatsApp. A partir de allí creció una bola imposible de detener.

Según la información confirmada, el hecho sucedió en uno de los baños del colegio, cuando una nena de sólo 7 años, alumna de segundo grado, fue abordada por alumnos de séptimo, aunque en todo momento se señala a uno de los estudiantes como el autor de la violación. La denuncia da cuenta de un abuso sexual con acceso carnal, aunque esta información no fue confirmada por parte de las autoridades de Educación como tampoco por la Justicia, que ya investiga lo sucedido.

Al tratarse de menores de edad, los datos que se pueden brindar son escasos. De todas formas, trascendió que se activó el protocolo diagramado para estos casos para brindarle contención a la víctima y avanzar en el esclarecimiento. Es más, estaba prevista para ayer que la menor declare en Cámara Gesell para que el equipo del Ministerio Público conozca detalles de lo sucedido.

El viernes pasado, el equipo directivo junto con las máximas autoridades de Educación de Cipolletti recibieron a los padres de los alumnos, quienes se mostraron indignados y realizaron una serie de quejas relacionadas con la seguridad de los baños y se explicó las medidas tomadas desde que se tomó conocimiento del caso. De todas maneras amenazaron con no enviar a los niños a clase. Y además de pedir el desplazamiento del equipo directivo, también intentaron que el menor sindicado como autor del abuso sea expulsado.

Para hoy está previsto que el personal directivo y de Educación concurran a fiscalía donde deberán exponer lo que conocen del caso y que indican las reglamentaciones internas. Trascendió que la docente encargada de cuidar el sector en el recreo no notó de ninguna situación particular que se haya producido mientras cumplía con esa función, aunque se aclaró que no tienen permitido ingresar a los baños para resguardar la intimidad de los alumnos.