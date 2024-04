Quisieron robar en la "Coope", pero sonó la alarma y abortaron

La potente alarma del local de la Cooperativa Obrera de Cinco Saltos generó molestias entre los vecinos. Pocos minutos después, llegó la Policía e inspeccionó por afuera, pero no encontró nada raro ni a nadie sospechoso. Pero luego se confirmó que no se trataba de una falsa alarma: delincuentes intentaron ingresar al supermercado a través de un boquete en una de las paredes. Sin embargo, no tuvieron en cuenta los sensores del complejo sistema de emergencia que los llevó a abortar el golpe.

Los delincuentes soñaban con dar un golpe millonario. La intención era aprovechar el feriado, la poca gente en la calle y que estaba cerrado al público. Se imaginaban dentro del local y con mucha tranquilidad elegir el botín que podía incluir artículos electrónicos y mercadería a discreción. Pero el sueño se frustró con un movimiento en falso.

De acuerdo con la información que se conoce, cerca de las 15 de ayer comenzó a sonar la alarma del local de la "Coope" de Cipolletti y Villegas de Cinco Saltos. Los policías de la Comisaría 7° acudieron de inmediato, pero no encontraron nada raro. Los uniformados hicieron una inspección por afuera del local y no detectaron que alguna cerradura este violada o alguna vidriera rota. Sin embargo la estruendosa bocina no paraba de sonar.

A los pocos minutos llegó el encargado, quien abrió las puertas del supermercado y junto con el personal policial comenzó una exhaustiva requisa que incluyó cada sector del local comercial y del depósito, pero todo, a simple vista parecía normal. Sin embargo la duda persistía, por qué se habría activado el sistema de alarmas.

El encargado encontró el hueco en la pared, pero no hallaron rastros de los boqueteros.

Cuando ya pensaba en convocar al técnico del servicio de seguridad, la curiosidad del encargado lo llevó a un lugar del supermercado donde había una importante cantidad de changuitos amontonados, al correrlos descubrió que habían restos de escombros. Al acercarse, pudo ver con claridad la parte de atrás del medidor de gas.

Inmediatamente se lo comunicó a la Policía quienes abrieron la puerta del nicho de gas y vieron el hueco en una de las paredes. Un nicho de gas, pero no contaron con que la alarma se activara. Como en todas las propiedades, la puerta de chapa del gabinete no tiene más seguridad que un pestillo que se abre con facilidad con una pinza. Los delincuentes aprovecharon esto para abrirse paso hacia el local.

Lo curioso del caso es que ninguno de los vecinos pudo aportar detalles de lo sucedido, nadie vio nada extraño y en el lugar tampoco encontraron rastros de los boqueteros. Los investigadores creen que trabajaron durante los días previos para no levantar sospechas y durante el fin de semana largo decidieron ingresar, pero no tuvieron en cuenta los sensores de la alarma que activaron el dispositivo.