Viajaban a Las Grutas y volcó cerca de Río Colorado

Una familia de Bolviar y otra de Chimpay se salvaron de milagro al protagonizar un brutal choque en las rutas Nacional 22 y la Nacional 251. El incidente fue provocado por el matrimonio bonaerense que intentó doblar a la izquierda para encaminarse a Las Grutas donde pretendía pasar unos días de descanso.

El hecho sucedió en el cruce de las rutas nacionales 22 y 251, a unos 30 kilómetros al oeste de Río Colorado. En el lugar, una camioneta Toyota Hilux que llevaba de arrastre a una casilla rodante, intentó girar a la izquierda para tomar el camino hacia el sur y llegar a Las Grutas.

En el mismo sentido, Río Colorado-Choele Choel, circulaba un Volkswagen Gol que no alcanzó a frenar ante la maniobra imprevista del conductor de la camioneta. El impacto fue muy violento y afortunadamente el auto no golpeó con la camioneta y si contra la casilla rodante, que quedó tumbada en el lugar.

Como consecuencia del golpe del auto, la casilla rodante volcó sobre la ruta 22.

En el vehículo menor viajaba un joven de 25 años oriundo de Chimpay que regresaba a esa localidad del Valle Medio, quien manejaba y resultó ileso. En tanto que su pareja, de 24, que viajaba en el asiento del acompañante, y su hermano de 21 que iba en las plazas traseras, debieron ser trasladados al hospital de Río Colorado por los golpes sufridos.

El cruce de la ruta 22 y 251 es sumamente peligroso, ya que aunque el lugar cuenta con alguna señalización no es del todo clara para quien no conoce la zona y hay sólo una darsena para que esperen su paso los vehículos que intentan acceder a la ruta 251. Esta es la alternativa más corta para quienes viajan al sur del país y no elijen la reconocida ruta Nacional 3, que tiene una extensión bastante más extensa.