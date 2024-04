Le mostró el pene a una joven que iba a comprar

Un acosador de mujeres y exhibicionista fue escrachado este viernes al mediodía tras mostrarle sus genitales a una joven que iba a realizar las compras en Moreno sur, en la provincia de Buenos Aires. Ocurrió sobre la calle José María Paz, entre Ameghino y Esteban de Luca, del mencionado distrito. Tras la denuncia hecha por la víctima, la Policía busca intensamente al degenerado.

“Salí a comprar de la casa de mi mamá, a la que vine a visitar, y este hombre venía caminando en sentido contrario. En un momento frena y empieza a seguirme, con lo que pensé que me estaba por robar. Me di vuelta, lo miré y él también se frenó: tenía su pene en la mano y me lo mostraba”, contó Costanza, la víctima del hecho, a Primer Plano Online.

La joven, de 24 años, tomó de inmediato su celular y comenzó a filmar lo que estaba sucediendo. Cuando arrancó la filmación, el pervertido se dio vuelta y se alejó caminando, mientras la víctima gritaba para que los vecinos de la cuadra lo escuchen. Es más: cuando el degenerado se dio cuenta que casi llegando a la esquina había un taller mecánico retomó sobre sus pasos, cruzó la vereda y continuó la huida hacia otro lado.

“Yo sola no me animaba a acercarme más. Lo seguí hasta la calle Sáenz Peña y él encaró hacia el Polideportivo de Paso del Rey y se fue corriendo. Llamé a la Policía, lo describí y ahora lo están buscando. También le dejé la descripción a otros vecinos, sobre todo porque ahí a dos cuadras hay un jardín y una escuela primaria”, señaló Costanza.

El hecho sucedió este viernes a las 10.40 y desde entonces frentistas que tienen cámaras en sus casas están buscando imágenes para intentar identificarlo. Minutos después, otra chica fue víctima de una secuencia idéntica sobre la calle Haedo, en su intersección con Alem, también del barrio Alcorta.

Vecinas, vecinos y autoridades educativas están en alerta frente a la presencia de un sujeto con las características de las que se observan en el video.