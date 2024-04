Ex policía tomó la Regional II y no irá preso

Enmascarado en el Consejo de Bienestar Policial, el ex Rubén Ángel Muñoz tiene un amplió historial de delitos. Fue exonerado de la fuerza por reiteradas medidas de indisciplina contra el gobernador Alberto Weretilneck y el ex Jefe de Policía, y siguió con su disputa personal contra las máximas autoridades de la Rionegrina, hasta que en abril del año pasado tomó la Unidad Regional II. Casi un año después la Justicia lo condenó a tres años de prisión condicional y no puede acercarse a ninguna comisaría de la provincia.

El año pasado fue intenso para Muñoz. En febrero, mantuvo la ruta 22 cortada a la altura de Cervantes. En aquella oportunidad decía defender los derechos de los policías retirados que cobraban una miseria ante diferencias entre la provincia y la ANSES. El "Gato" como lo conocen, fue detenido en una redada de la Policía Federal y alojado en una comisaría en Valle Medio. La Justicia Federal le inició una causa por el piquete.

Sin embargo la actitud del ex policía no se modificó. En plena campaña electoral, fomentó los levantamientos de los policías en actividad que multiplicaron los acampes fuera de las comisarías. Hasta que el 20 de abril del año pasado decidió ingresar por la fuerza a la Unidad Regional II, desde donde se comanda el accionar policial desde Allen a Chichinales. Lo hizo en compañía de una conocida gremialista de ATE.

Muñoz y una dirigente de ATE tomaron la sede de la Regional II en abril del año pasado.

Luego del proceso judicial, la querella representada por la fiscalía y la defensa del imputado llegaron a un acuerdo con la conformidad de la Policía de Río Negro . El juez interviniente homologó el acuerdo y condenó a Muñoz a 3 años de prisión condicional y diversas pautas de conducta. Entre ellas durante dos años debe mantener el domicilio y presentarse en el Instituto de Presos y Condenados y no cometer nuevos delitos.

Pero la medida más importante es que rige sobre él una prohibición de acercamiento a cualquier unidad policial de la provincia, salvo "necesidad o urgencia de asistencia de seguridad o trámites personales". Con esta medida se busca evitar nuevos hechos de "incitación a cometer delitos o alterar el orden público, esto por cualquier vía y medio. Todo bajo apercibimiento de revocarle la condena condicional", como solicitó el fiscal del caso.

Muñoz se declaró autor y responsable del hecho, y aceptó la pena y las reglas de conducta a cumplir. Por lo que fue condenado por el delito de "coacción, turbación de la tenencia, perturbación al ejercicio de las funciones públicas e instigación a cometer delitos, todo en concurso real".

QUIÉN ES EL GATO MUÑOZ

Rubén Ángel Muñoz llegó a la jerarquía de sargento dentro de la Policía de Río Negro. En su legajo interno, aparecen no menos de una docena de sumarios administrativos iniciados por las autoridades policiales por faltas de respeto graves hacia la conducción de la Policía, como también hacia al gobernador Alberto Weretilneck durante sus dos primeros mandatos.

Acumuló 125 días de suspensión, hasta que finalmente el 19 de julio de 2019 fue cesanteado tras una publicación en Facebook en contra de las autoridades. Al ser exonerado de la fuerza, otras seis causas que se analizaban en el Tribunal de Disciplina quedaron sin efecto ya que por la cesantía quedaba "extinguida la acción disciplinaria por aplicación del Capítulo V, Artículo 38°, Inciso e) del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial (Decreto Nº 1994/94)". Muñoz participó de los festejos de María Emilia Soria tras ser reelecta como intendenta de Roca.

Ya fuera de la fuerza continuó con su ataque a las autoridades policiales y se agudizó aún más durante la campaña electoral del año pasado, cuando protagonizó un piquete en la ruta 22 que fue desalojado y detenido por la Justicia Federal. Luego de las elecciones municipales en Roca, donde salió reelecta María Emilia Soria, participó de los festejos y se fotografió con la menor de la familia que gobierna la ciudad desde 2003.

Su actitud no se modificó con el triunfo de Soria y tuvo un rol protagónico en la previa de la elección provincial que gana Alberto Weretilneck. En la semana previa denunció que había sufrido un atentado cerca de Conesa, aunque la causa nunca avanzó. El último escándalo público lo protagonizó en Bariloche, cuando en agosto intentó escrachar a la entonces gobernadora Arabela Carreras, que se presentaba como candidata a intendente en esa ciudad. Al líder del Consejo de Bienestar Policial lo trompearon en vivo cuando pretendía escrachar a la entonces gobernadora Carreras.

Sin embargo, durante su transmisión en vivo por Instagram, fue agarrado a trompadas por otro ex policía que intentó cobrarse a los puños una vieja deuda. Lo anecdótico de este hecho es que la gobernadora era una de las cientos de personas que estaba viendo el contenido que generaba el ex policía en sus redes.

Muñoz también enfrenta otra causa en los tribunales de Roca por amenazar al actual ministro de Seguridad Daniel Jara, ex Jefe de Policía que firmó su exoneración en 2019. La jueza de Garantías interviniente lo acusó por "amenazas simples" y quedó imputado.