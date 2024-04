La Policía les quitó dos niñas a una familia solidaria

Los policías de la Comisaría 3° estuvieron al frente del procedimiento ante la denuncia de la SENAF que no podía encontrar a las mellizas de 7 años.. Foto: Archivo

Ante el riesgo de que una familia solidaria no entregue a dos hermanas mellizas que tenían en guarda, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) realizó una denuncia policial por la que se dispuso un operativo especial para recuperarlas. Lo extraño del procedimiento es que se realizó durante la madrugada, cuando las hermanitas de 7 años estaban durmiendo en el domicilio con el matrimonio que las cuidaba desde que ellas tenían 5.

Aunque una de las reglas que impone la Justicia para entregar menores en guarda a familias solidarias es la imposibilidad de adoptarlas. Esta situación se repite muchas veces. Es que en un primer momento los plazos son de no más de 180 días y luego se extienden en el tiempo. Y el rettraso judicial para definir la sitaución de de esos niños genera vínculos cada vez más intensos con quienes deben cuidarlas provisoriamente .

En este caso particular, la orden judicial emitida en Choele Choel definió que el 15 de abril debían ser restituídas. La familia sustituta, que las tenía en guarda, había presentado un escrito en la Defensoría de Menores de Roca con la intención de que se analice la sitaución particular, los años en los que las niñas estuvieron al cuidado del matrimonio y solicitaban una medida urgente de no innovar y que la Justicia pueda tener en cuenta la opinión de la niñas.

Ayer, desde la SENAF concurrieron al domicilio declarado, en el barrio 827 viviendas de Roca, pero las niñas no estaban. La familia había decidido llevárselas al barrio Paso Córdoba y resistir la manda judicial. Pretendían ganar tiempo para que se analice la situación y las nenas sean escuchadas.

Sin embargo la maniobra se truncó de golpe, porque cerca de la 1 de la mañana un patrullero de la Comisaría 3° estacionó en la puerta de la vivienda y los uniformados les informaron que venían a buscar a las dos hermanitas de 7 años. También concurrieron dos trabajadoras sociales que se iban a encargar de trasladarlas.