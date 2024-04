Caso Otoño: uno de los acusados se fugó y retrasa el juicio

Cuando finalmente parecía que estaba cerca el juicio por la desaparición y muerte de la joven Otoño Uriarte, uno de cinco imputados se fugó y nadie sabe nada de su paradero. El control de acusación, indispensable para ponerle fecha al debate oral no se pudo concretar porque Maximiliano Lagos no se presentó. Su abogado dijo que perdió contacto con él.

El control de acusación anterior, previsto para septiembre del año pasado, no se pudo realizar porque dos de los cinco acusados se presentaron con nuevos defensores particulares que solicitaron tiempo para estudiar el enorme expediente judicial que acumula todas las actuaciones que se realizaron desde el día de la desaparición, en la noche del 23 de octubre de 2006, hasta ahora, incluido el hallazgo del cuerpo ocurrido en la Usina de El 30, tras seis meses de búsqueda.

La Justicia le otorgó el plazo y también sirvió para que se conforme un tribunal de juicio con jueces que no hayan intervenido en el proceso que lleva más de 17 años. Hasta febrero, la única jueza de Cipolletti que no estuvo involucrada en el expediente fue Florencia Caruso, pero luego de la feria se sumaron Amorina Sánchez Merlo y Juan Puntel, quienes deberían ser los designados para juzgar a los acusados. El juicio no será por jurado popular porque al momento del hecho regía el viejo Código Procesal Penal en la provincia.

Otoño Uriarte tenía 16 años y desapareció en octubre de 2006, cuando regresaba a su casa.

Lo cierto es que la semana pasada estaba prevista una nueva audiencia en la que debían estar presentes los abogados defensores con sus representados: Néstor Ricardo Cau, Germán Ángel Antilaf, José Hiram Jafri, Maximiliano Manuel Lagos y Federico Axel Saavedra. Estaba previsto que se realice de manera virtual por Zoom, pero uno de ellos no se conectó.

El abogado defensor de Lagos, el neuquino Gustavo Lucero explicó que se intentó comunicar con su cliente pero que había sido imposible. Tampoco lo pudieron notificar en su domicilio, que no contesta el teléfono y que lo último que se enteró es que estaba en Neuquén.

La jueza designada para elevar la causa a juicio, Agustina Bangiole, dictó la rebeldía de Lagos y le ordenó a la Policía de Río Negro su localización e inmediata detención, del mismo modo se ofició a la Policía de Neuquén. La próxima audiencia está prevista para el jueves 25 de abril.

El cuerpo fue encontrado en la usina de El 30 seis meses después de la desaparición.

La principal hipótesis sobre la desaparición y muerte de Otoño es que fue atacada por jóvenes que ella conocía, que algunos de ellos vivían cerca de su casa, en la zona rural de Fernández Oro. Los imputados se habrían garantizado de que la joven de 16 años no encontrara su bicicleta en la casa donde la había dejado, entonces debía caminar en soledad por la oscura calle Kennedy, donde habría sido abordada.

Nunca se supo quién la capturó, dónde y como la mataron. Tampoco si fue abusada y en qué lugar estuvo hasta que el cuerpo fue arrojado al Canal Principal de Riego, donde fue encontrado en avanzado estado de descomposición. Sin embargo, el cadáver tenía la ropa interior colocada y de la zona genital los forenses lograron recuperar algunos vellos púbicos que debían ser peritados.

Por una cuestión presupuestaria, sólo se analizaron algunos y no corresponden a los acusados. De esta manera las pruebas contra Cau, Antilaf, Jafri, Lagos y Saavedra siempre fueron muy débiles.

Otras versiones indican que a Otoño la captó una red de trata de personas que la tuvo cautiva y sometida con fines de explotación sexual. Aunque se siguió esa teoría, nunca se pudo comprobar y a los investigadores nunca le cerró. Es que de ser cierto, por qué, luego de ser trasladada por diferentes prostíbulos de la Patagonia, la arrojaron al canal Principal de Riego muy cerca de donde desapareció.