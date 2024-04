Fue a ayudar a un vecino y zafó de un robo

La paradoja de Lucía: vivió toda su vida en San Justo, pero cansada de los constantes delitos que ocurrían, decidió ganar calidad de vida y se mudó hace 6 meses a Capital Federal . Sin embargo, la vuelta al barrio fue traumática: tuvo que poner marcha atrás para huir de cuatro delincuentes armados que frenaron de golpe y la apuntaron.

“La verdad, puse marcha atrás por intuición. Veo el video y no termino de entender lo que hice”. Lucía tiene 64 años y por segunda vez en diez días estuvo a punto de ser despojada de su auto, un Peugeot 208 blanco, a manos de delincuentes armados que la abordaron en la calle.

A pesar de haberse ido ya del barrio, Lucia volvió en misión solidaria, para ayudar a un vecino que no puede cocinarse por sus propios medios, al que le prepara viandas y le lleva para que pueda alimentarse.

“Es la segunda vez en 20 días que me pasa. Gracias a Dios en ninguna de las dos ocasiones me alcanzaron. Bajé, toqué el timbre y cuando estaba esperando que salga aparecieron estos tipos y me apuntaron. Lo mío fue instintivo: escapé marcha atrás como media cuadra sin darme cuenta de lo que hice”, narró la mujer a Primer Plano Online.

Efectivamente la mujer alcanzó a fugarse del robo. Fue tal el desconcierto de los ladrones que se quedaron paralizados y optaron por irse.

La Matanza: se mudó por la inseguridad, fue a ayudar a un vecino y zafó de un robohttps://t.co/1bgssWFI0G pic.twitter.com/TBQ2DJCisE — Primer Plano (@primerplanotv) April 17, 2024

La bronca de Lucía se hizo extensiva hacia la Policía, que según ella tardó una hora y media en llegar al lugar. “Y de mala manera: me dijeron que si no me habían robado no podían hacer nada”, indicó la mujer. “Me enojé y les terminé diciendo que ellos son cómplices de los chorros”, cerró aún molesta por lo que había vivido y la respuesta que obtuvo.