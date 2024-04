Nena de 6 presenció un robo a su padre y tiene miedo que la maten

Una nena de tan solo 6 años, fue testigo de un violento robo ocurrido en el lugar en el que delincuentes asesinaron, años atrás, a su abuelo. Ahora, asegura que "tiene miedo de que la maten", según dijo su madre manifestando su extrema preocupación. Además, dijo que la pequeña no puede dormir por las noches y que "está traumada".

El último hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Caseros, partido de Tres de Febrero, cuando la nena de 6 años fue testigo de un violento robo a sus papá y abuela, prácticamente en el mismo lugar donde mataron a su abuelo hace dos años.

Según indicaron las fuentes a medios nacionales, ocurrió cuando la familia llegaba a su casa, a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok negra. En ese momento, delincuentes sorprendieron al conductor y ,a punta de pistola, le exigieron que entregue el vehículo.

Por las cámaras de seguridad de los vecinos, se ve como la nena sale corriendo de la camioneta e intenta ingresar por el portón de su casa que estaba cerrado. Luego, se observa que el padre logra bajar a su madre (abuela de la niña) y a su otra hija, una bebé, antes de concretarse el robo.

Hace poco más de dos años, a dos cuadras del lugar en que se produjo el asalto, el abuelo de la nena fue asesinado por cuatro ladrones cuándo intentaba guardar su camioneta Ford Ranger en su fábrica algodonera. Pese a que el hombre intentó defenderse con un arma, dos impactos en el abdomen le provocaron la muerte.

Al respecto, la madre de la nena dijo en A24 que "no es la primera vez que nos pasa después de la muerte de mi papá". "Le pasó a mi hermana, a mi marido. Y lo de ahora fue terrible porque lo tuvieron que vivir mis hijas", lamentó y agregó: "Mi hija ya venía mal por lo de su abuelo y ahora quedó muy traumada. No puede dormir, tiene miedo de que vuelvan los delincuentes y la maten. No podemos vivir así".