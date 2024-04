Hallaron a una persona fallecida dentro de un tanque de aceite

En un caso rodeado de misterio, la localidad de Campo Largo, en la provincia de Chaco, se vio conmocionada por un macabro hallazgo dentro de un supermercado chino. Según informaron fuentes policiales, el descubrimiento tuvo lugar este viernes, cuando las fuerzas locales fueron alertadas mediante un llamado. Al parecer este jueves por la noche, varios vecinos hablaron sobre posibles disturbios en un comercio ubicado en la calle Juan de Dios Robles.

Entre ellos, una vecina residente en Lavalle 320 informó a los uniformados haber escuchado gritos y presuntos disparos de arma provenientes del interior del establecimiento.

La Policía no tardó en llegar al lugar, no obstante lo llamativo para el personal policial es que no fueran atendidos por ningún individuo. En ese contexto, realizaron recorridas en la zona, en coordinación con las instrucciones del fiscal de turno.

Recién este viernes cerca de las 8.15 horas y se logró dar con los dueños, identificados como Si Yulan y Chen Bang Yao, de origen chino, que comenzaron a discutir frente a los agentes.

Fue en ese escenario que Si Yulan acusó a Chen Bang Yao de haber causado la muerte de otro hombre, identificado como "Lu". Tras esto, las autoridades ingresaron al local y se toparon con el horror.

En un rincón del lugar, encontraron a una persona fallecida dentro de un tanque de aceite de 200 litros. Personal policial custodió la escena mientras se esperaba la llegada del equipo científico para llevar a cabo las investigaciones pertinentes.