Un joven de 14 años le dio un puntazo en el pecho a otro adolescente

"Son pibitos que los ves jugando a la pelota todo el día", dijo, confundido e impotente, el tío del joven que le dio un puntazo a otro en inmediaciones de un supermercado, a la salida de clases en el colegio CPEM 19. Otra vez, la violencia inundó las calles del barrio Sapere y la comunidad educativa se encuentra conmocionada por el aberrante hecho. La víctima se encuentra internada en el hospital Castro Rendón.

El triste hecho se dio en inmediaciones de la sucursal de La Anonima ubicada sobre la Alderete, a unas cuatro cuadras del establecimiento educativo. Allí, el chico de 14 años pasó a comprar una gaseosa cuando salió del colegio y se encontró con otro joven mayor de él, con quien venía sosteniendo un conflicto.

Según le indicó el joven atacante a su familia, previo a una supuesta pelea, el otro chico amagó con sacar algo de su mochila y éste fue y le dio un puntazo con un cortapluma en el pecho. Producto de la herida, fue trasladado al hospital Castro Rendón. Si bien la lesión se dio en un lugar complejo, no fue necesario intervenirlo quirúrgicamente y se recupera favorablemente .

Debido a que los dos involucrados son menores de edad, el hecho se desenvuelve con total hermetismo por parte de las autoridades. Ricardo, tío del chico de 14 años acusado por el puntazo, habló en "Así Estamos" por Mitre Patagonia tras lo sucedido este jueves en horas de la tarde: "No entiendo nada. No entiendo porqué llegó a hacer eso. No le enseñaron eso, era un chico tranquilo".

El asombro del familiar se debe a que, de más jóvenes, ambos implicados eran amigos que jugaban todo el día y hasta solían dormir en los hogares de sus respectivas familias. Por motivos que todavía no están esclarecidos, todo cambió y la relación pasó a ser un permanente conflicto.

Ricardo indicó que, según le manifestó su sobrino, el otro joven (que vive en Mariano Moreno, tiene 16 años y va a otra escuela) solía buscarlo a la salida del colegio, en moto, generando que vuelva a las corridas a su domicilio: "Lo tenía amenazado, diciendo que le iba a pegar un tiro".

Mientras un chico se recupera de un puntazo, otro pasó una tarde en fiscalía. El familiar del joven concluyó que es "muy grave lo que pasó" y pidió mayores espacios para que los jóvenes manifiesten sus problemas, antes de que escalen de forma tan violenta. A la vez, manifestó que no sale del desconcierto de cómo se le ocurrió ir armado con algo punzante a la escuela.

Por último, remarcó que su familia está "destruida" y señaló: "Imaginate la otra familia cómo debe estar".