Quién era el periodista asesinado en un intento de robo: "Tenía un futuro importante"

Otra vez, una persona pierde la vida en un hecho de inseguridad en la ciudad de Neuquén. Esta vez, se trató de Juan Caliani, un periodista de 34 años que murió tras ser apuñalado en un intento de robo en su propio domicilio. Sus compañeros de trabajo exigen justicia.

El trágico hecho ocurrió después de las 23 horas en el barrio La Sirena, sobre la calle Luis Beltrán, casi llegando a Purran. Si bien todavía faltan detalles de lo ocurrido, se supo que fueron dos delincuentes que treparon por los paredones lindantes en donde la víctima fatal vivía con sus papás.

Debido a que arrancaba su jornada laboral a las 5 de la mañana, Caliani estaba acostado cuando ingresaron a la propiedad. En un instante, en medio de un forcejeo, uno de los malhechores le da un puntazo, el cual lo mató casi al instante.

Lucas Jara, compañero de la víctima del medio AM Cumbre, se enteró cerca de la medianoche sobre lo sucedido, ya que otro colega que era vecino les notificó de lo ocurrido. "No entendemos nada de igual. Estamos en un estado de shock importante", sostuvo en declaraciones con "La Primera Mañana" por AM 550.

Los delincuentes escaparon y ya las autoridades tomaron testimonio a una familia que vio por dónde escapaban. Además, Jara indicó que la fiscalía ya peritó el arma con el que asesinaron al productor: "El cuchillo quedó tirado en la calle. Era un simple cuchillo, de estos que se arman, con un mango de madera y un filo".

Juan Caliani, a sus 34 años, era un conocido periodista y relator deportivo del Alto Valle, en donde también tenía su propio espacio radiofónico para hablar de la actualidad de la liga de fútbol local. Cursó sus estudios en la carrera de Comunicación Social en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Comahue, en su sede en General Roca. Actualmente, se desenvolvía como productor del programa del locutor Pancho Casado, quien a primera hora de la mañana fue quien notificó su muerte.

"Nos arrebataron a un compañero de esos que tenía un futuro importante y que nos hacía reír a todos", señaló Jara, agregando que en el día de hoy tanto él como sus compañeros decidieron levantar la programación, consternados por la grave pérdida sufrida. "¿Cómo se sigue después de esto?", concluyó.

Ahora, tanto del entorno periodístico, como sus familiares y amigos, exigen justicia por otra víctima más de la inseguridad neuquina.