Roca: Delincuentes dieron un golpe millonario en una empresa

Delincuentes dieron un golpe millonario a una empresa roquense. No solo entraron al enorme galpón, sino que tuvieron tiempo para cargar una caja fuerte en una camioneta y escapar sin que nadie pueda detenerlos. Trascendió que robaron más de 20 mil dólares en efectivo.

El hecho sucedió en José Sgrilletti S.A., ubicada en la calle Brasil al 900 de General Roca, una empresa dedicada a los servicios industriales.

Durante la madrugada, delincuentes dieron un golpe certero, con información precisa ingresaron al local comercial y se apoderaron de una pesada caja fuerte donde había guardada una importante cantidad de dinero en efectivo. La cargaron dentro de una camioneta Peugeot Partner de la misma empresa, abrieron el portón y huyeron sin que nadie pueda ver nada.

El vehículo utilitario apareció en la zona de chacras de Guerrico, prendido fuego y con la caja aún en el interior, pero a simple vista se pudo apreciar que fue violentada para abrirla.

Los investigadores creen que existió un entregador que brindó información precisa, no solo de la cantidad de dólares que se guardaban en el local comercial, sino detalles sobre el sistema de seguridad, en especial la alarma que no se activó.

La fiscal de turno Norma Reyes es la que lleva adelante la instrucción del legajo y ordenó pericias en el local como para tratar de encontrar algún rastro que permita identificar a los autores.