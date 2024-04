Habrá juicio popular por el caso de violación grupal a Silvia Cabañares

El femicidio de Silvia Cabañares sigue conmocionando a toda la región. La víctima era madre un niño de 12 años y vivía en el oeste de la ciudad de Neuquén. Su cuerpo fue hallado en la zona rural a unos tres kilómetros de Las Perlas, el pasado 26 de agosto. Mientras esta causa permanece estancada en el Ministerio Público Fiscal de Río Negro, la fiscalía neuquina continúa con la investigación por una denuncia de violación grupal que presentó Cabañares tres meses antes de su muerte, la cual se confirmó que irá a juicio popular.

Por el momento, no hay indicios de que ambos hechos estén vinculados . Por el asesinato, hubo un detenido sospecho que terminó en libertad tras no poder vincularlo directamente con el crimen por falta de pruebas. La justicia rionegrina busca determinar el lugar del homicidio y para esto indagan en cámaras de seguridad de las dos provincias. Según la autopsia, fue asesinada por múltiples heridas de arma blanca; y, en particular, por un corte en la zona del cuello.

Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén busca imponer más de 15 años de prisión a los 5 imputados por la causa de violación grupal que fue presentada el pasado 15 de mayo en la Comisaría Segunda de Neuquén capital. Tres de los principales imputados están acusados como coautores del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de intervinientes. Mientras, los dos restantes se les atribuye el mismo delito, pero como partícipes necesarios.

La teoría del caso es que el hecho fue cometido el 14 de mayo de 2023, por la tarde, en un inmueble ubicado en el barrio Confluencia donde funciona un taller mecánico y de venta de autopartes. Uno de los cinco acusados invitó a la víctima a comer un asado en ese lugar, donde se encontraban los demás involucrados. Allí, le dieron pastillas y alcohol, lo cual la colocó en una situación de vulnerabilidad. De manera grupal, la abusaron sexualmente.

Por este caso, el juez Zabala resolvió habilitar el pase a instancia de juicio bajo la modalidad propuesta por la acusación durante la audiencia de control de la acusación el pasado viernes.